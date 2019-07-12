Torchlight'ı Epic Games Store Üzerinden Ücretsiz İndirebilirsiniz

Epic Games Store üzerinden haftalık olarak verilen ücretsiz oyunlar Torchlight ile devam ediyor.

Runic Games tarafından geliştirilmiş olan Torchlight, 2009 yılının Ekim ayında Perfect World tarafından PC için satışa sunulmuştu. Daha sonradan Mac OS X, Xbox 360 ve Linux için de uyarlanan oyunun hikayesi, adını verdiği hayali Torchlight kasabasında geçiyor. Ember adı verilen ve herkese mutasyon geçirten gizemli bir mineral, madencilere ve maceracılara ek olarak yaratıkların da dikkatini çekince kasaba cehenneme dönüyor. Üç güçlü karakterden birini seçerek başlayacağınız senaryo boyunca, sorunun bir zindanın içindeki kaynağına son vermek için Syl isimli bir karakter ile sırt sırta veriyorsunuz.

Diablo benzeri bir oynanışın sunulduğu oyundaki otuz beş katlı olan zindanda, yolumuz boyunca tehlikeli birçok yaratık türü ile savaşmamız gerekecek. Bununla birlikte araştırma yaparak değerli ganimetler ve altın definleri de toparlayabiliyorsunuz.

Torchlight, 18 Temmuz 2019 tarihine kadar ücretsiz olarak indirilebilir. Sıradaki oyunun Limbo olacağını da şimdiden söyleyelim.

Torchlight Sistem Gereksinimleri