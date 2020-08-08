Toshiba Dizüstü Bilgisayar Pazarından Tamamen Çekildi

Satellite serisi dizüstü bilgisayarlarıyla bir dönem teknoloji dünyasında popüler olan Japon şirketi Toshiba, dizüstü bilgisayar pazarından çekildi ve bilgisayar pazarındaki tüm payını Sharp'a devretti.

Toshiba'nın bilgisayar pazarından çekilmesi, yüzde 80,1 hissesini Haziran 2018'de Sharp'a satmasından iki yıl sonra gerçekleşiyor. Aslında Toshiba'nın bilgisayar pazardaki hakimiyet Ekim 2018'de sona erdi ve Sharp'a ait Toshiba kuruluşu, Ocak 2019'da adını Dynabook olarak değiştirdi.

Toshiba Dizüstü Bilgisayar Pazarından Çekildi: Yeni İsmi Dynabook Oldu

Sharp tarafından daha önce bir kısmı satın alınan Toshiba'nın bütün bilgisayar hakları artık devredilmiş durumda. Dynabook isimli laptop ile tekrardan pazara giriş yapmak isteyen Sharp, kendi markasından bağımsız bir laptop üreticisi oluşturmak istiyor.

Toshiba yaptığı basın açıklamasında "Bu transferin bir sonucu olarak Dynabook, Sharp'ın tamamına sahip olduğu bir yan kuruluş haline geldi" dedi. 30 Haziran'da Sharp, Toshiba'nın elinde bulunan ödenmemiş hisseler için nihayetinde başarıyla sonuçlanan satın alma seçeneğini kullandı.

Sharp CEO'su Tai Jeng-wu 2018 Toshiba anlaşmasından kısa bir süre sonra Dynabook işinin karlılığını vurguladı. CEO Tai ayrıca Toshiba'dan alınan yan kuruluşun bir yıl içinde halka açılmasını istediğini belirtmişti.

Toshiba dizüstü bilgisayar pazarına 1985 yılında girdiğinde IBM'in ThinkPad serisine karşı Satellite modellerini tanıtmıştı. Lenovo, HP ve Dell'in büyümesi ise Toshiba'nın pazardaki başarısını sürdürmesini zorlaştırdı.