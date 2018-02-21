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Toyota Elektrikli Otomobil Fiyatlarını 20 Kat Ucuzlatacak

Toyota Elektrikli Araba
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman - | teknoloji
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Japonya’nın en büyük otomobil üreticilerinden bir tanesi olan Toyota, elektrikli motorlarda kullanılan değerli metalleri azaltacak yeni bir mıknatısla birlikte arabaların maliyetini 20 kat aşağı çekmeyi başardığını açıkladı.

Elektrikli otomobil üreticilerinin hepsi, ürettikleri motorlarda ısınmayı ve mıknatıslanmayı azaltmak için neodmiyum, terbiyum ve disprosyum gibi değerli metaller kullanıyorlardı. Daha iyi performans için yüksek kaliteli metaller tercih eden üreticilerden bir tanesi olan Toyota, geliştirdiği yeni bir teknolojiyle bu değerli madenlerin yerine seryum elementini kullanmaya başlayacağını ve bu yolla fiyatlarda 20 kat düşme yapabileceğini kaydetti.

Oldukça pahalı olan bu metallerin kullanımının azalmasıyla birlikte üretilen elektrikli arabaların satış fiyatlarının da düşeceğini söyleyen Toyota, 2030 yılına kadar 5.5 milyon elektrikli araba satmayı planladığını söylerken, yeni teknolojinin ardından ucuzlayan fiyatlarla birlikte satış miktarını arttırabileceğini sözlerine ekledi.

Aynı açıklamada elektrikli araba üretiminin ve kullanımının artmasıyla birlikte neodmiyum, terbiyum ve disprosyum fiyatlarının artmaya başlayacağının altını çizen şirket, yeni mıknatısın ardından maden fiyatlarının yükselmesinin önüne geçilebileceğini, böylece elektrikli araba fiyatlarında çok büyük artışlar yaşanmayacağını da belirtti.

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