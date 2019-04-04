Toyota, Hibrit Araç Patentlerini Ücretsiz Paylaşacak

Otomotiv alanının liderlerinden Toyota, çok ilginç bir karar alarak hibrit araç patentlerini ücretsiz paylaşacağını söyledi. Bu patentler arasında, yapımı ve tasarlanması oldukça zor olan araçlar da bulunuyor.

Tesla şirketi, daha önceden buna benzer bir yöntem uygulamıştı. Elon Musk, bütün Tesla patentlerini herkesin ulaşabileceği bir Wordpress programı gibi açık hale getirdi. Hatta bu açık hale gelen patentler arasında otonom yazılımlar bile bulunuyor.

Toyota hibrit araç patentlerini paylaşarak çevreye destek verecek

Benzinli yakıt kullanan araçlar, genellikle küresel ısınmanın en büyük nedenlerinden bir tanesi olarak görülüyor. Toyota ise yaptığı çalışmalarda benzinli araçlardan hemen kurtulmanın mümkün olmadığını söylüyor. Bu nedenle ağırlıklı olarak şirketin çalışmaları hibrit araçlar üzerine olacak.

Şirket 20 yıl boyunca 23.740 patent üretti ve bunlar içerisinde en çok kullanılanı hibrit araç parçaları oldu.

Yakıt hücreleri

Elektrik motorları

Güç kontrol üniteleri (PCU)

Sistem kontrolleri

Şarj cihazları

Bu patentlerin içerisinde yer alan hibrit parçalar oldu.

Şirket, patentlerinin tamamını Nisan ayı içerisinde paylaşmaya başlayacak ve bu paylaşım süreci 2030 yılına kadar sürecek. Eğer şirket, uygun olursa bu süreyi daha da fazla uzatabilir.

Birçok Otomotiv otoritesi, elektrikli araçları geleceğin otomobilleri olarak görüyor. Üstelik küresel ısınmanın artık önlenemez boyutlara ulaşmaya başlaması da EV’lere olan talebi arttırıyor. Sadece elektrikle çalışan araçların sayısı şu an için tüm otomobillerin yalnızca %1.3’ünü oluşturuyor.

2014 yılında da Tesla şirketi, Supercharger patentlerini paylaşmaya başlamıştı. Sizce de tüm bu çabalar sonucunda elektrikli araçlara olan talep gerçekten artacak mı? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.