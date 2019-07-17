Toyota'nın Ay Aracı, 2029 Yılında Hazır Olacak

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Toyota, gözünü uzaya dikti. Japonya merkezli şirket, ülkenin uzay ajansı JAXA ile birlikte insanlı ay aracı geliştiriyor. Üstün teknolojilerle donatılacak araç, 2029 yılında hazır olacak.

Japonya, çok uluslu bir görevin bir parçası olarak 2030 yılına kadar kendi astronotlarını Ay yüzeyine indirecek. Japon uzay ajansı JAXA ve ortağı Toyota, bu yılın başlarında, uzay aracı geliştirme planlarını açıklamışlardı.

Otomotiv devi Toyota’nın yetenekli mühendisleri tarafından tasarlanacak olan altı tekerlekli Ay gezicisi, güneş enerjisi ve yakıt hücresi teknolojisi sayesinde 10 km menzile sahip olacak.

Astronotlar, araçtaki basınçlandırma sayesinde, içerdeyken uzay kıyafetine ihtiyaç duymayacak. Araç, 6 metre uzunluğa, 5 metre genişliğe ve 3 metre yüksekliğe sahip olacak.

2024 yılından itibaren gezicinin mühendislik modelinin tasarımı, üretimi ve değerlendirilmesi yapılacak. Toyota ve JAXA, aracın üretimini 2029 yılında tamamlamayı planlıyor.

Ay gezicisi, astronotların donmuş su aramak için Ay kutuplarını keşfetmelerine yardımcı olacak. JAXA ayrıca, proje kapsamında diğer gezegenlerde kullanılabilecek teknolojilerin de geliştirileceğini açıkladı.