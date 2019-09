Trine 4'ün Hikaye Fragmanı Yayınlandı

Modus Games ve Frozenbyte, Trine 4: The Nightmare Prince için yeni bir fragman yayınladılar. Bu yeni fragman ile oyunun hikayesine dair daha fazla detay görebiliyoruz.

Hikaye fragmanının açılışında Prince Selius'u büyü öğrenmek için büyük bir odaya girerken görüyoruz. Bu sahnenin sonrasında da kahramanlarımız Zoya the Thief, Amadeus the Wizard ve Pontius the Knight, acil bir durum nedeniyle çağırıldıklarını öğrendikleri mektuplar alırlar. Kendilerinden istenen de gizemli ve meşakkatli durumlardan dolayı ortadan kaybolmuş olan Prens Selius'u bulmalarıdır. Mektubun ilerleyen kısımlarında ise her nereye gittiyse, yalnız olduğu sürece tehlikede olduğundan bahsediliyor.

Uzun bir zamandan sonra tekrardan bir araya gelen kahramanlarımızı serinin önceki oyunlarında olduğu gibi yine zorlu bir macera bekleyecek ki bunun başlıca sebebi bildiğiniz gibi Prens Selius'un büyü bilgisinin olması. Karanlık rüyaların büyüler ile birleşmesi sonucunda yaşanan felaketin etkilerini de senaryo boyunca istemediğimiz kadar çok göreceğiz. İşin ilginç yanı ise Selius'un bu kabuslar üzerinde herhangi hakimiyetinin olmayışı. Yani hepsi kendi kendilerine oluşuyor olacaklar. Temizlemesi ise her zaman olduğu gibi yine bize düşecek.

İlk iki oyundaki oynanış tarzına geri dönüşün yapılacağı devam oyununda, büyüleyici bir hikaye anlatımı, yerel ve çevrimiçi çoklu-oyuncu desteği, yetenek ağaçları ve yenilenmiş savaş sisteminin olacağının söylendiği Trine 4: The Nightmare Prince hikaye fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

PlayStation 4, PC, Switch ve Xbox One için geliştirilmekte olan Trine 4: The Nightmare Prince, 8 Ekim 2019 tarihinde satışa sunulacak.