Trine: Ultimate Collection ve Dördüncü Oyun İçin Tarih Verildi

Geçtiğimiz Temmuz ayı içerisinde yapılan duyuru ile daha önceden PlayStation 4, PC ve Xbox One için hazırlık aşamasında olan Trine: Ultimate Collection ve Trine 4: The Nightmare Prince oyununun Switch için de satışa sunulacağını öğrenmiştik. Üçüncü oyunun geçtiğimiz hafta Nintendo konsoluna gelmesinden sonra bugün Modus Games ve Frozenbyte yeni bir duyuru daha yaptılar. Trine: Ultimate Collection ve Trine 4: The Nightmare Prince, 8 Ekim 2019 tarihinde satışa sunulacak.

Verilen detaylara göre Trine: Ultimate Collection ve Trine 4: The Nightmare Prince hem kutulu hem de dijital olarak satın alınabilecek. Dördüncü oyun ile eş zamanlı olarak çıkacak Trine: Ultimate Collection satışa sunulmuş olan tüm Trine oyunlarını kapsayacak. Yani seriyi parça parça almakla uğraşmak yerine topluca almayı tercih ediyorsanız bu koleksiyon tam size göre diyebiliriz.

Seri Amadeus the Wizard, Pontius the Knight ve Zoya the Thief olmak üzere üç karakterin harabe haldeki krallık boyunca çıktıkları seyahat ile başlıyor. Trine isimli gizemli eserin merkezinde olduğu seride her bir karakterin kendisine özgü yetenekleri var ve bu yetenekler ölümsüz düşmanlar ile savaşmada, mekanlarda dolaşmada ve fizik etkilerine dayalı bulmacaları çözmede oldukça yararlı oluyor.

Serinin dördüncü oyunu ise karakterlerimizi tekrardan bir araya getiriyor. Ne var ki durum bu defa daha da ciddi. karanlık düşlerin başına dert olduğu Prens Selius'u bulmak olacak. Selius büyü konusunda yetenekli olduğu için kabuslar da gerçek dünyada etkilerini göstermeye başlayacaklar. Biz de çok geç olmadan yaşanan bu karışıklığı ortadan kaldırmaya çalışacağız. İlk iki oyundaki 2.5B oynanış tarzına geri dönüşün yapılacağı devam oyunu, oynanışa yenilikler getirmesinin yanı sıra serideki en kapsamlı Trine oyunu olacağı söyleniyor.

Duyuruyla eş zamanlı olarak Modus Games ve Frozenbyte tarafından yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.