Trump'ın Sosyal Medya Platformunda Pornografi Skandalı

Trump'ın sosyal medyası pornografik spamlarla istila edildi. Eski Trump yardımcısı tarafından kurulan sosyal medya uygulaması GETTR, 4 Temmuz'da resmen hizmete açılacak. Raporlar, Twitter karşıtı platformun şimdiden pornografik yorumlarla dolup taştığını söylüyor.

Son gelen raporlar, Donald Trump'ın eski yardımcıları tarafından kurulan sansür karşıtı sosyal medya platformunun pornografiyle dolup taştığını söylüyor.

Eski Trump sözcüsü Jason Miller tarafından yönetilen GETTR, ifade özgürlüğünü temel değer olarak ilan ediyor. Ancak raporlara göre GETTR kullanıcıları, web sitenin özgürlük konusundaki rahat yaklaşımından beklenmedik şekilde yararlanıyor.

Politico'ya göre uygulama, Haziran ortasında mağazalarda yayına girdi ancak 4 Temmuz'da resmi olarak piyasaya sürülecek.

Mother Jones tarafından gelen yeni rapor, platformun karşılama mesajının altındaki yorumların pornografik görüntüler ve GIF'ler içerdiğini bildirdi. Kullanıcıların, platformun ilk gönderisini hentai videoları ve Hillary Clinton'ın yüzünün bir kadının çıplak vücuduna fotoşoplanmış görüntüleriyle doldurduğunu söyledi.

Gizmodo'nun bildirdiğine göre, çocuk bezi giyen yaşlı erkeklerin görüntülerini içeren yorumlar da bulunuyor. Daily Beast muhabiri Will Sommer'a göre, platformun QAnon hashtag'i müstehcen viral fotoğraflarla dolduruldu. Viral fotoğrafların ve müstehcen mesaj afişlerinde kimin olduğu ise şimdilik paylaşılmadı.

QAnon fans were initially excited about new MAGA social app Gettr, but they're growing irate as moderators fail to keep lewd anime pics and the "pig poop balls" meme out of the QAnon hashtag. One of the top results now features Sonic the Hedgehog crushing a guy with his feet.