TTB Açıkladı: Türkiye'de Kaç Kişi Koronavirüs Tedavisi Görüyor?

Türkiye'de kaç kişi koronavirüs tedavisi görüyor? Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından bir açıklama yapıldı ve Türkiye'de 150 bin kişinin evde Covid-19 tedavisi gördüğü iddia edildi. İşte TTB tarafından yapılan açıklamanın detayları.

Türkiye'de Kaç Kişi Koronavirüs Tedavisi Görüyor? Karantina Sayısı Nedir?

Türk Tabipleri Birliği tarafından 75 kentteki 835 aile hekimine ulaşılarak izlem listelerindeki PCR pozitif ve temaslı hasta sayısı soruldu. Aile Hekimliği Pandemi Anketi hazırlandı ve Aile Hekimliği Pandemi Anketi açıkladı.

Diken.com.tr'nin aktardığı habere göre, raporda anketi yanıtlayan aile hekimlerinin izlem listesinde ortalama 6.5 PCR+ hasta bulunduğu belirtildi. TTB, bu ortalamayı ve izlem süresinin 10 gün olmasından yola çıkarak listeye her gün ortalama 14 bin 373 yeni hastanın eklendiğini söyledi.

Aile Hekimliği Pandemi Anketi'ne göre, evde tedavi alan hasta sayısı da yaklaşık 150 bin olarak açıklandı. Bu sayıya hastanede tedavi gören kişiler dahil edilmedi. TTB ayrıca Türkiye genelinde 461 bin kişinin evde izolasyonda olduğu bilgisini verdi.

Rakamlar eylül ayı ile de kıyaslandı. Eylül ayında evde izolasyonda olan kişi sayısının 600 bin olduğu iddia edildi.

Şu anda Sağlık Bakanlığı tarafından konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapılır ise haberimizi güncelleyeceğiz.

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