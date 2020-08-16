TÜBİTAK Deneyap Atölyelerinde Geleceğin Teknolojileri Geliştiriliyor

TÜBİTAK'ın Deneyap Teknoloji Atölyeleri Uygulama Sınavları kapsamında gençlerin projelerine göz atan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK'ın Deneyap atölyelerinde gençlerin gelecek teknolojilerini ürettiğini belirtti.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal Tokat Spor Salonu'nda düzenlenen Deneyap Teknoloji Atölyeleri Uygulama Sınavlarına katıldı. Katılımı sırasında gençlerin projeleriyle ilgili bilgi alan Prof. Dr. Mandal, Deneyap atölyeleri sayesinde gençlere teknoloji imkanı sunduklarını söyledi.

"Öğrencilerimiz içeride depreme dayanaklı bina oluşturmaya çalışıyorlar. Sınavımız 18 ilimizde devam ediyor. Öğrencilerimizi 'teknoloji yıldızları' olarak ifade ediyoruz. 2053, 2071 yılı hedefleri diye baktığınız zaman teknolojiyi kullanan değil üreten öğrencilere, bireylere ihtiyacımız var"

TÜBİTAK Deneyap Atölyeleri geleceğin yıldızılarını yetiştiriyor

Deneyap atölyelerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) iş birliğiyle yürütüldüğünü aktaran Mandal, atölyelerde çeşitli teknolojiler üzerine öğretim yapıldığını da değindi. Deneyap Teknoloji Atölyelerindeki çalışmaları şu şekilde aktardı:

"Birinci yılında tasarım ve üretim. İkinci yılında robotik kodlama, elektronik programlama ve nesnelerin interneti gibi. Daha sonra kendi seçtikleri alanda ileri kodlama, siber güvenlik, yapay zeka, nano teknoloji malzeme, havacılık, uzay teknolojileri. Bunların hepsi geleceğin dünyayı şekillendirecek teknolojileri"