TÜBİTAK'ın Alternatif Enerjili Araç Yarışlarının Kazananı Belli Oldu

TÜBİTAK tarafından her yıl düzenlenen Alternatif Enerjili Araç Yarışlarının bu seneki galibi Yıldız Teknik Üniversitesi oldu. Otonom (sürücüsüz) araç kategorisinde galip gelen YTÜ, yarışı hatasız ve en hızlı tamamlayan takım oldu.

Tübitak Bilim ve Toplum Dairesi Başkanlığı'nca, bu yıl 14. kez düzenlenen araç yarışlarında bu sene ilk defe otonom kategorisinde de yarışıldı. Sürücüsüz araç kategorisinde birinci gelen YTÜ, Gümüşhane, Karabük, Pamukkale, Selçuk üniversitelerinin takımlarıyla yarıştı.

Otonom yarışlarında birinci olana 15 bin lira, en az enerji tüketen ve en verimli elektromobil ve hidromobil takımlara ise 25 bin lira ödül verecek olan Tübitak aynı zamanda Yerli Ürün Teşvik, En İyi Teknik Tasarım ve En İyi Görsel Tasarım ödüllerini de üniversite takımlarına da dağıtacak.

"Bu Yarışlar Yerli Araç Projesine Yön Verecek"

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Tübitak Enerji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Abdulkadir Balıkçı, ülkedeki teknolojik bilgi birikiminin artmasını hedeflediklerini söyledi. Ayrıca bu yılki yarışlarda ilk defa otonom kategorisinde de araçları yarıştırdıklarını dile getiren Balıkçı, "Bu yıl yaptığımız geçiş, bir test mahiyetinde. Önümüzdeki yıldan itibaren bunu daha geniş kapsamda yapmayı planlıyoruz. Buradaki temel amaç, günümüzdeki otonom araç teknolojilerini ülkemiz olarak yakalamak" şeklinde konuştu.

Son olarak otonom araç sektöründeki büyük firmalardan da bahseden Balıkçı, bu teknolojinin yerli otomobil projesine de yön vereceğine inandığını söyledi. Abdulkadir Balıkçı sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Ar-Ge harcaması yapan firmalara baktığımızda bilişim firmalarının ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Ulaşımda geleceğin bundan sonraki teknolojisi otonom araçlar diyebiliriz. En büyük hedefimiz, öğrencilerin yaptığı çalışmaların hayatta uygulamasını görebilmek. Ülkemizde de yerli araç geliştirme projesi bir süredir devam ediyor. Oradaki araç da zaten konvansiyonel araç olmayacak, elektrikli olacak."