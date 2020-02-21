TÜBİTAK, Teknoloji Projeleri için İngiltere ile İş Birliğine Gidiyor

TÜBİTAK, İngiltere ile teknoloji alanında yeni projeler için çalışmaları başlatacağını açıkladı. Projeler için tasarım sürecinde olduklarını belirten TÜBİTAK, hem Türkiye'nin hem de İngiltere'nin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yapılacağını açıkladı.

TÜBİTAK yeni bir proje kapsamında ülkemizin ihtiaçlarını karşılamak adına İngiltere ile iş birliği içerisinde olduklarını açıkladı. Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı'nda görüşmeleri gerçekleştirdiklerini belirten TÜBİTAK, Türkiye'den bir üniversite ve sanayinin, İngiltere'den bir üniversite ve sanayi ile beraber çalışacağını belirtti.

İki ülkenin de refah seviyesini artırmaya ve ülkelerin güvenliğine katkı sağlamaya yönelik bir çalışma yaptıklarını belirten TÜBİTAK yetkilileri, sanayi ve üniversitenin bir arada olmasını istediklerini söylediler. Program dahilinde dijitalleşmeyi ve gelişmeyi ön planda tutarak iki ülkenin de ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yapılacak. Aynı zamanda TÜBİTAK yetkilileri konu ile ilgili firmalara destekler de verileceğini belirtti. TÜBİTAK Başkanı Mandal şu sözleri de ekledi:

"Bunun ilk aşamasında 30 tane uygulayıcı kurum var. Bu konuda yetkin kim varsa Teknoparklar, Teknoloji Transfer Ofisleri, firmalar ve bankalar gibi. Girişimci bunlardan birini seçiyor ve o esnada iş fikri plana dönüşüyor. Firma kurma aşaması ve işe dökmenin eğitimini alıyor. Bu aşamadan sonra başarılı olanlar TÜBİTAK'a başvuruyor. Değerlendirme sonrasında yılda iki kez çağrıya çıkıyoruz. Biz tüm sanayiye yönelik programlarımızda oransal bir destek veriyoruz. Bundan kasıt yüzde 40-70 arasında harcamasını biz karşılıyoruz fakat bu programda yüzde yüz miktarın verilmesi söz konusu. Yani verilen 200 bin liranın bir oransalı yok. 1512 adıyla biliniyor bu programımız. Programın takibinde 1507 diye 600 bin liraya çıkan yüzde 75 hibe oranıyla ikinci programa başlayabiliyor firmalar, böylece dışardan yatırımcı bulma ve işini büyütme fikrini ticarete dönüştürebilme imkanı doğuyor. Türkiye'deki girişim ekosistemini geliştirmeye uğraşıyoruz. Milli teknoloji hamlesini başarı noktasına getirmek ve dünyada 10 büyük ekonomiye girmek için sadece destek vermek değil girişimlerin çoğunun devam etmesi, büyümesi ve ticarileşmesi modelleri üzerine çalışıyoruz."

TÜBİTAK Başkanı Mandal, konu ile alakalı gerekli açıklamaları yaptı. Türkiye'nin gelişmesi ve refah seviyesinin yükselmesi adına çalışmalar yaptıklarını belirten Mandal, İngiltere ile hala projeler üzerinde çalıştıklarını söylüyor. Umarız bu projeler dahilinde verimli sonuçlar ortaya çıkar.