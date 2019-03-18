Tüm Hava Koşullarına Uygun İlk Otonom Minibüs Finlandiya’da Tanıtıldı!

Günümüzde dünyanın farklı bölgelerinde birçok otonom araç projesi geliştiriliyor ve birçoğu da yollarda test ediliyor. Ancak otonom araçların rahat hareket edebilmesi için genellikle uygun hava koşullarının olması ve uygun bir yol olması gerekiyor. Bu da söz konusu araçların kötü hava koşullarında ve zorlu yollarda kullanılamaması şeklinde bir dezavantaj ortaya çıkarıyor.

Finlandiya’da tanıtılan yeni otonom minibüs ise tam da bu sorunların üstesinden gelmek üzere tasarlandı. Finli otonom sürüş firması Sensible 4 ve Japon Muji firmasının ortaklığıyla geliştirilen Gacha isimli bu shuttle (mini servis), yoğun yağmurlu, karlı, sisli vb kötü hava koşullarında ve zorlu yollarda gidebiliyor.

Helsinki şehrinde yapılan açıklamaya göre Gacha’nın otonom sürüş teknolojisi, aracın üstün konumlandırma, navigasyon ve engel algılama performansını garanti ediyor. Gacha bu sayede, yıl boyunca çevre şartlarından ve diğer koşullardan bağımsız olarak otonom sürüşe devam edebiliyor.

Yaklaşık 4,5 metre uzunluğunda, 2,4 metre genişliğinde ve 2,8 metre yüksekliğindeki Gacha’da, oturan 10 yolcu ve ayakta giden 6 yolcu olmak üzere toplam 16 yolcu seyahat edebiliyor. Dört tekerlekten çekişli tamamen elektrikli otonom araç, saatte maksimum 40 km hıza ulaşabiliyor. Ayrıca aracın elektrikli motoru, kablosuz şarj seçeneğiyle birlikte 100 km’lik bir menzil sunuyor.

Helsinki'deki tanıtımın ardından Gacha, üç Finlandiya kentinde gerçek hayattaki trafik testlerinin bir parçası olarak sürüş yapmaya ve yolcu almaya hazırlanıyor. Gacha’nın geliştiricileri Sensible 4 ve Muji, bu otonom aracın 2020 yılından itibaren yollarda hizmet vermeye başlamasına yönelik planlar yapıyor.

Finlandiya’daki zorlu hava koşulları, otonom minibüs ve taksi pazarının ortaya çıkmasında önemli bir rol oynadı. Sensible 4 firması da, Finlandiya’nın kutupsal iklime sahip Laponya bölgesinde otonom sürüş teknolojilerinin test edilmesine ve onaylanmasına odaklanmış durumda.

Sensible 4 CEO’su Harri Santamala, "Bu araçları, günlük ulaşım hizmeti zincirinin bir parçası olabilmeleri için geliştiriyoruz. Teknolojileri tüm iklimlerde çalıştığı garanti edilene kadar, otonom araçların yaygınlaşması söz konusu olamaz." diye konuştu.

Gacha, tasarım açısından Muji’nin minimalist estetiğine sahip. Araç ön veya arka bölüme sahip olmadan dizayn edildi. Farlar ve iletişim ekranının kombinasyonundan oluşan bir LED ışık kemerine sahip olan Gacha’da, oturma yerleri de aracın yuvarlak kare biçimindeki tasarımına uygun olarak yerleştirildi.

Bu yıl Finlandiya’nın bazı şehirlerinde gerçek trafik koşullarında test edilecek olan Gacha’nın, 2020 yılında ise tam anlamıyla hizmet vermeye başlaması hedefleniyor.