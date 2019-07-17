Tüm Türkiye'de Ulaşım için Türkiye Kart Kullanılacak

Türkiye, ulaşım kartlarında yeni bir döneme geçmeye hazırlanıyor. Normalde her ilin ulaşım için ayrı ayrı kartları olsa da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan bunu tek bir kartta buluşturmak istiyor. Turhan’ın açıklamalarına göre 2019’un sonuna kadar kullanılması beklenen Türkiye Kart ile metro, otobüs, vapur ve metrobüs gibi pek çok ulaşım aracına Türkiye’nin her yerinden aynı kart ile binmek mümkün olacak.

Turhan, ulaşımda kullanılacak olan yeni kartın bu yıl sonuna kadar yedi pilot şehir seçilerek kullanılacağını açıkladı. Ulaşım kartı projesi için PTT görevlendirilirken projede yer alacak pilot şehirler de Konya, Ankara, İstanbul, Bursa, Kayseri, Kahramanmaraş ve Düzce olarak belirlendi.

Türkiye Kart sayesinde hangi şehirde olursanız olun tek bir kart üzerinden bütün hizmetleri satın alabileceksiniz. Tüm Türkiye’deki kara, deniz ve hava yolu ulaşım araçlarında kullanılabilecek olan Türkiye Kart Projesi'ni hayata geçirmek için gerekli çalışmalar ise son hızla devam ediyor.

Tabii ki burada soru işareti yaratan bir nokta var. Normalde belediyeler, kendi belediyelerine özel uygulamalar yapabiliyor. Ancak bu da Türkiye Kart ile sorun olmayacak. Çünkü belediyeler istedikleri takdirde, Türkiye Kart'a kendi bulundukları şehre özel şehircilik uygulamaları yükleyebilecekler.