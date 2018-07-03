Turcoin Vurgununda Tutuklama Kararı Çıktı

Türkiye’nin ilk kripto para birimi iddiası ile yola çıkan Turcoin, hayal kırıklığı olmaktan öteye gidemedi. Daha önce vatandaşları 1 milyar TL dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Turcoin’in yaratıcısı Sadun Kaya ile Hipper A.Ş.’den ortağı Muhammet Satıroğlu tutuklandı.

Kuzey Kıbrıs merkezli Hipper A.Ş. 2018 yılının başlarında Türkiye’nin ilk dijital parası olarak Turcoin’i üreteceklerini duyurmuştu. Fakat tüm bunların 1 milyar TL’ye ulaşan büyük bir dolandırıcılıktan ibaret olduğu ortaya çıkmıştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, Hipper A.Ş.’de yüzde 51 hissesi bulunan Muhammed Satıroğlu Eskişehir’de, yüzde 49 hissesi bulunan Sadun Kaya ise Kocaeli’de gözaltına alınmıştı. Adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Satıroğlu, Kocaeli’de devam eden soruşturmada yeniden gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen Sadun Kaya ile Muhammet Satıroğlu tutukalanarak cezavevinin yolunu tutarken, beraberinde gözaltına alınan 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

1 Milyar Liralık Turcoin Vurgunu

Hipper A.Ş. yatırımcılarına, 1500 TL’lik yatırımları karşılığında aylık 250 TL, yıllık olarak da 2 bin 920 - 3 bin 285 TL arasında bir kazanç vadetmişti. Buna rağmen sistem, tipik bir saadet zinciri mantığıyla faaliyet gösteriyordu. Şirket hiçbir zaman BDDK tarafından lisans verilen elektronik para ve ödeme kuruluşlarının arasında yer almazken, sistemin yaklaşık 1 ay önce tıkanmasıyla üyelere yapılan ödemelerin de durduğu öğrenildi.

Kuzey Kıbrıs merkezli şirketin, Turcoin madenciliği için Kocaeli’de 100 milyon TL yatırımla kuracağını söylediği tesislerin yerine havuzlu bir sitede iki dükkan aldığı ortaya çıkmıştı.