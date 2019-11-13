Türk Bayrağı Üzerinde Çıplak Poz Veren Fenomen için Soruşturma Başlatıldı!

Türk bayrağı üzerinde çekildiği çıplak fotoğraflar ile tepkileri toplayan Belçikalı manken Marisa Papen hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Harekete Geçti

Gezdiği ülkelerde verdiği çıplak fotoğraflar ile gündeme gelen Marisa Papen, geçtiğimiz sene ülkemize gelmişti. Ayasofya, Eminönü, Boğaz ve Kapadokya'da çıplak fotoğraflar çektiren manken hakkında vatandaşlar suç duyurusunda bulunmuştu. Papen'in özellikle Türk bayrağı üzerinde çekilen çıplak fotoğrafları, vatandaşlardan büyük tepki toplamıştı.

Suç duyurularının ardından harekete geçen savcılık, şikayete konu olan kişinin kimlik tespiti için çalışmalara başladı. Son gelişmelere göre kimliği tespit edilen yirmi yedi yaşındaki manken hakkında, ifadesinin alınması için işlem başlatılacak. Papen ifade vermek için gelmezse hakkında yakalama kararı çıkabileceği belirtildi.

'Hayasızca hareketlerde bulunmak' ve 'Devletin egemenlik alametlerini alanen aşağılamak' suçları ile soruşturması sürdürülen manken, daha öncesinde de benzer durumlar ile karşı karşıya kalmıştı. Kudüs ve Mısır içerisinde verdiği pozlardan ötürü tutuklanan mankenin para cezası karşılığı serbest bırakıldığı medyaya yansıyan detaylardan birisiydi.