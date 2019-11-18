Türk Bilim İnsanları: Etkili İlaç Geliştirilemezse 10 Milyon Kişi Ölecek

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, kontrolsüz antibiyotik kullanımının ortaya koyabileceği sonuçlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası

Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilen "Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası" bu yıl 18-24 Kasım tarihleri içerisinde düzenlenecek. Söz konusu etkinlikler dahilinde açıklama yapan Ali Eroğlu, hem halk hem de hayvan sağlığını tehdit eden antibiyotik direnci hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

"Hayvanlar için antibiyotiklerin varlığı ve kullanımı, hayvan sağlığı ve refahını sağlamak için esastır. Veteriner hekimler, hayvan sağlığı, zoonotik hastalıklar ve gıda güvenliği yönüyle de insan sağlığını korumaktan sorumludur." diyen Eroğlu, "Bununla birlikte insan ve hayvan sağlığında antibiyotiklerin sürekli ve yanlış kullanımı, antibiyotik direncinin ortaya çıkmasına ve yayılmasına sebep olmaktadır." dedi.

Ali Eroğlu, bu durumun ik temel sorunu tetiklediğini söyledi.

"İlk sorun antibiyotik kalıntısı içeren gıdaların tüketilmesi sonucu insan vücudunda bulunan bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç geliştirmesi. İkinci sorun hayvanlarda meydana gelen bakteriyel hastalıklara karşı bilinçsiz kullanılan antibiyotiklere karşı direnç gelişmesi ve bu dirençli bakterilerin insanlara bulaşmasıdır."

2050 Yılında 50 Milyon Kişi Ölebilir

Antimikrobiyal direnç ve gıda güvenliği konularının gün geçtikçe daha önemli bir hale geldiğini söyleyen Eroğlu, geldiğimiz noktada yılda 700,000 kişinin antibiyotik dirençli enfeksiyon sebebi ile hayatını kaybettiğini söyledi. Eroğlu, yeni ve etkili antibiyotiklerin geliştirilememesi ve direnç gelişiminin önlenememesi durumunda sadece 2050 yılında 10,000,000 kişinin antibiyotik direncinden dolayı öleceğini söyledi.