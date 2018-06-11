Türk Mühendislerden Mercedes'e Özel Teknoloji

Dünyada bir ilki gerçekleştiren ve kamyonlar için Apple CarPlay uyumlu multimedya sistemini geliştiren Türk Mühendisler, bu hizmeti Mercedes-Benz Türk kapsamında sunacaklar. Apple'dan alınan sertifikayla birlikte, kamyonlar için CarPlay uyumlu dokunmatik ekranlı multimedya sistemi Mercedes tarafında hizmet verecek.

Kamyon tipi araçlar için tüm dünyada Apple'dan CarPlay sertifikasını alan ilk şirket Mercedes-Benz Türk ve Daimler AG olurken aynı zamanda kamyonlarda hoparlör, radyo ve navigasyon sistemlerinin sorumlusu da bu multimedyayı geliştiren Türk ekip olacak. Ancak ekibimizin Japonya, ABD, Almanya, Brezilya, Malezya ve Hindistan ile bolca bilgi transferi yaptığı, yani bu sistemi tek başına geliştirmediğini belirtmek gerekiyor.

Konu hakkında açıklamada bulunan Mercedes-Benz İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, bu sistem ile ülkemizdeki AR-GE yatırımlarına vurgu yaptı. Ayrıca Sülün Apple CarPlay'ın Mercedes tarafından ilk kez IAA Ticari Araç Fuarı'nda tanıtıldığını aktardı.

Daimler AG, Projelere Önem Veriyor

Bunun dışında Daimler AG'nin yeni projelere açık olduğunu ve ofislerinde bu projeleri görmek istediğini belirten Sülün şu şekilde konuştu:

"Mercedes-Benz Türk, ana şirketi Daimler AG'nin küresel Ar-Ge ağı içerisinde 'yetkinlik merkezleri' oluşturma stratejisine bağlı olarak yeni sorumluluklar üstlenmeye devam ediyor. Mercedes-Benz Türk'ün Ar-Ge Merkezi, dünya üzerinde bu sorumlukları taşıyan tek merkez haline geliyor."

Mercedes'ten Türkiye'ye Dev Yatırım

Otomotiv fabrikalarının birçoğunu Türkiye'ye kuran Mercedes'in 1984'ten bugüne kadar yalnızca Aksaray fabrikası için 470.1 milyon euroluk yatırım yaptığı dile getirildi. Ayrıca şirketin iki yıllık süreçte 113 milyon euro yatırım sağladığı da dile getirildi.