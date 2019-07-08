Türk Öğrenciler, Dünyaca Ünlü Enerji Verimliliği Yarışmasına Katıldı

Dünya çapında bir enerji verimliliği yarışması olan Shell Eco-marathon, bu yıl aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 25 ülkeden 161 takımı ağırladı.

Avrupa'da ilk kez 1985 yılında Fransa'da düzenlenen Shell Eco-marathon’da boy gösteren katılımcılar, mümkün olan en yüksek yakıt verimliliğini sağlamak için otomotiv araçları üretiyor. Ödüller ise her araç sınıfı ve enerji kategorisi için ayrı olarak veriliyor.

Bu sene İngiltere’nin başkenti Londra’nın ev sahipliği yaptığı yarışmaya Adana (Çukurova Üniversitesi), Bursa (Uludağ Üniversitesi), Eskişehir (Eskişehir Teknik Üniversitesi), İstanbul (Yıldız Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi), Kayseri (Erciyes Üniversitesi), Ankara (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) ve Trabzon’dan (Karadeniz Teknik Üniversitesi) 10 üniversite ve 1 liseden (Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Fen Lisesi) toplam 11 takım katıldı.

Shell Eco-marathon'da iki araç sınıfı bulunuyor: Prototip ve UrbanConcept. Prototipler, yaratıcı tasarımlara sahip araçlardan oluşurken, UrbanConcept araçlar ise geleneksel taşıtlardan ilham alınarak tasarlanıyor.

Fransa’dan INSA de Toulouse Üniversitesi’nden TIM UPS INSA Takımı, 234,3 km/kWh ile UrbanConcept araçlar kategorisi batarya-elektrikli araç türünde gelmiş geçmiş en iyi performansı gösterdi.

İçten yanmalı ödülünü ise litre başına 429,4 km yakıt tüketimi ile Danimarka Teknik Üniversitesi’nden DTU Roadrunners takımı kazandı. Twente Üniversitesi’nden Hollandalı Green Team ise, 242,5 km/m3 mesafe kat ederek hidrojen kategorisinde ipi göğüsledi.

Fütüristik tasarım araçların yer aldığı prototip kategorisinin şampiyonu ise içten yanmalı motor ile 2.735 km'ye ulaşan Saint-Joseph La Joliverie Lisesi’nden Fransız takımı Microjoule-La Joliverie oldu.