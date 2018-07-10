Türk Öğrenciler Hidrojenli Araçlarıyla Avrupa Şampiyonu Oldu

Bursa Uludağ Üniversitesi Makine Topluluğu (UMAKİT) öğrencileri, Londra’da düzenlenen “Shell Eco Marathon Avrupa 2018” yarışmasında çok önemli bir başarıya imza attı. Öğrenciler, “Barbaros” isimli hidrojen enerjili araçlarıyla yarışmada birinciliği elde etti ve bu alanda birincilik kazanan ilk Türk takımı oldu.

Shell Eco Marathon Avrupa 2018 yarışması 1939 yılından beri düzenleniyor ve dünyanın en prestijli mühendislik yarışmasından biri olarak kabul ediliyor. Alternatif enerjili araçların yarıştığı bu yarışmada (UMAKİT) öğrencileri, yerli hidrojen enerjili aracıyla 1 metreküp hidrojen gazıyla 182.6 kilometre gitme başarısı gösterdi ve en verimli araç olarak Avrupa şampiyonu olmayı başardı.

Türk bayrağını Londra'da dalgalandıran UMAKİT ekibi, yarışma tarihinde birincilik kazanan ilk Türk ekibi oldu. Alperen Kaya, Araş. Gör. Mert Ali Özel, Seçkin Çakır, Ebubekir Pınar, İsmet Berkay Kabatepe, Furkan Avcı, Batuhan Temiz, Turgut Can Şahin, Aslıhan Pamuk, Furkan Onat, Tuğba Hacıoğlu ve Selim Şenocak'tan oluşan 13 kişilik Makine ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü öğrencileri, 1 yıl boyunca süren yoğun çalışmalar sonucunda, Barbaros isimli hidrojen enerjili aracın, yerli motorunu, motor sürücü devresini, 1.3 kilogram ağırlığındaki karbon fiber jantını, inovatif soğutma sistemini, aktif ve pasif güvenlik sistemlerini tasarlama ve üretme başarısını gösterdi.

UMAKİT takım kaptanı Alperen Kaya, “Dünyanın sayılı üniversitelerinin katıldığı Shell Eco Marathon yarışında ülkemizi ve üniversitemizi şampiyon olarak temsil ettik. Her bir ekip üyesi arkadaşımın yoğun çalışmalarının ve vakitlerinden ettikleri fedakarlığın karşılığını yarışta birinci olarak aldık. Üniversitemizin, sponsorlarımızın ve rektör hocamız Prof. Dr. Yusuf Ulcay’ın desteği bizlerin en büyük dayanağı oldu. Tasarladığımız yerli araçla, okulumuzu en iyi şekilde temsil etmenin gururuyla gelecek sene inovasyona sahip ürünlerimizin sayısını ve aracımızın verimliliğini daha da geliştirmeyi hedefliyoruz.” diye konuştu.