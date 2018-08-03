Türk Şirketi MobGe Tarafından Geliştirilen Oddmar Konsola Geliyor

Geliştirdikleri Oddmar adlı mobil oyun ile WWDC 2018’de Apple Design Awards ödülüne layık görülen Türk şirketi MobGe, oyunu şimdi de Android ve oyun konsolu için geliştiriyor.

2014 yılında Özgür Taşkın ve Ferhat Aydoğan tarafından Eskişehir Anadolu Üniversitesi Teknokent’te kurulan MobGe, dünyanın en iyi oyun stüdyolarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Daha önce Nest Intruder, Dr. Green ve Viking Mushroom gibi birbirinden başarılı mobil oyunlar geliştiren MobGe, müthiş bir başarıya imza atarak Apple'ın tasarım ödülünü kazanan ilk Türk şirketi olmuştu.

Şirkete ödülü getiren Oddmar adlı oyun, son zamanlarda Türk oyun geliştiricilerinin ellerinden çıkan en iyi oyunlardan bir tanesi. Görselliğinin yanı sıra oynanışıyla da oldukça beğenilen yapım, Valhalla’da kendine bir türlü yer bulamayan Oddmar’ın hikâyesini anlatıyor.

Oyunun arkasında ise dört isim bulunuyor: Özgür Taşkın, Özgür Taşkın, Volkan Yenen ve Okan Yenen.

AA muhabirine konuşan MobGe Games'in kurucu ortaklarından Özgür Taşkın, “Oddmar’ı tamamen yerli bir ekiple tasarladık. ABD'deki bir şirketten de destek aldık. Oyun bize bir milyon liraya mal oldu. Şu anda sadece iOS'ta bulunan ücretli bir oyun. Android platformunun yanı sıra oyun konsolları için geliştirmeler yapıyoruz” dedi.

Dünya üzerinde 100 bin kişinin Oddmar’ı oynadığını söyleyen Taşkın, “Oyunumuz Google'ın da ilgisini çekti. Google'dan da alacağımız destek ile Android platformunda 5-10 milyon arasında bir oyuncuya ulaşacağız. Oddmar, en çok ABD'de ilgi gördü. Oddmar'ın 5 üzerinden 4,9 yıldız alması da geri dönüşlerin olumlu olduğunun en büyük göstergesi” ifadelerini kullandı.

Şirketin bir diğer kurucu ortağı ve yazılımcısı Ferhat Aydoğan ise konsollarda bulunacak kalitedeki bir oyunu mobil cihazlar için geliştiklerine dikkat çekerek, Oddmar’ın yakın zaman sonra tüm platformlarda yerini alacağını müjdeledi.