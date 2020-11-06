Türk Telekom'dan Yerli Sosyal Medya Uygulaması Geliyor

Türk Telekom yerli sosyal medya uygulaması çalışmaları hız kazandı. Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen toplantı kapsamında Türk Telekom CEO'su, ana odağında genç kullanıcıların olacağı bir sosyal medya projesinin gelebileceğini söyledi.

Özellikle geçtiğimiz dönemde başlayan sosyal medya şirketlerinin Türkiye'de temsilcilik açma kararıyla birlikte yerli sosyal medya uygulamaları daha çok ön plana çıkmaya başladı. Yerli sosyal medya projesi için çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Türk Telekom CEO'su, "Yeni ürün ve servis geliştiren birçok şirketle ilgileniyoruz. Yerli sosyal medya platformlarıyla ilgili de gözümüz açık." diyor.

Türk Telekom'un 9 aylık finansal sonuçlarının açıklandığı hibrit toplantıda konuşan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, bu konuda genç kullanıcılara odaklandıklarını söyledi. Türk Telekom'a bağlı olan şirketlerin haricinde elde edilen gelirin yüzde 60'dan fazla büyüdüğünü söyleyen Önal, yerli sosyal medya için altyapının hazır olduğuna vurgu yapıyor.

Yerli sosyal medya projeleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

"Yatırımlara hız kesmeden devam edeceğiz. Yatırımlara geri dönüşler alıyoruz. Mobilde pazarın 2. oyuncusu olma hedefimizde hız kesmeden devam edeceğiz. Müşteri deneyimi önemli. Veri analitiği konusunu ve müşteri deneyimini teknik anlamda ve hizmet anlamında önde tutmak önemli."

9 aylık finansal sonuçların paylaşıldığı toplantı aynı zamanda rekor gelir elde edildiği ifade edildi. Türk Telekom'un Ocak-Eylül döneminde en yüksek dokuz aylık kar marjını yakaladıklarını belirten CEO Önal, gelirlerin 2 milyar liranın üzerine çıktığını aktardı.

Operatörden bağımsız afet iletişim hattı kuruluyor

Yerli sosyal medya çalışmalarının haricinde operatörden bağımsız afet iletişim hattı oluşturma girişimini başlattıklarını duyuran CEO Önal, doğal afet gibi acil durumlarda bu hattın devreye sokulacağını aktardı. AFAD, TTAKE, kamu otoriteleri ve afet bölgesindeki kullanıcıların bağlanabileceği özel iletişim hattı hakkında şunları söyledi:

"Özellikle afet zamanlarında iletişimi sağlamak için tamamen afet iletişimi üzerine bir ürün geliştirmek konusunda çalışıyoruz. Kamu otoriteleri, özellikle de AFAD ile entegre sağlansın istiyoruz. Tüm operatörler ve kullanıcılar tarafından kullanılabilecek. Önemli olan bu ağ ile afetzedelere ulaşmak ve afet anında insanların rahatça birbirini arayabilmesidir."