Türk Yazılım Firması, Hindistan'ın En Umut Vadeden Şirketi Seçildi

ABD merkezli teknoloji dergisi CIO Review'in Hindistan baskısında en umut vadeden şirketler listesine yer verildi. Listede yer Türk yazılım firması Logo dikkatlerden kaçmazken, konu hakkında şirketin İcra Kurulu Üyesi Akın Sertcan açıklamalarda bulundu.

Nisan sayısında çözüm odaklı ve yenilikçi şirketlere yer veren CIO Review Hindistan, ülkenin geleceğinde Logo firmasının da olabileceğini belirtti. Temel operasyonel süreçlerini yenilikçi teknolojiyle birleştiren ve zaman kaybını önleyen Logo firması ise konuya ilişkin demeçler verdi.

Kanal ve Satış Operasyonlarından Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Akın Sertcan yaptığı röportajda operasyonel iş yapış şekillerini geliştirerek ERP, CRM gibi mobil çözümler ürettiklerini aktardı. Ayrıca Hindistan'daki kullanıcı tabanından memnun olduklarıın söyleyen Sertcan, açıklamasına şöyle devam etti:

"KOBİ'ler Hindistan ekonomisinin yapı taşını oluşturuyor ve bunların teknolojiye adaptasyonu konusunda çeşitli engeller bulunuyor. Hindistan, Türkiye'deki KDV sistemine benzer bir mali düzenlemeye geçiş aşamasında bulunuyor. Bu da bize Hindistan'da büyümek için önemli fırsatlar sunuyor"

Yerli Mühendislerin Ürünleri Ön Planda

Türkiye'de üretilen yazılımları Hint pazarında sattıklarını ifade eden Akın Sertcan, hedeflerinde ise yerli mühendislerce geliştirilen yazılımları daha çok satmak olduğunu bildirdi. Romanya, Almanya, Lüksemburg, Yunanistan ve Güney Afrika gibi ülkelerde kurumsal uygulama yazılımlarında boy gösteren şirket, ödemeleri ise Türk Lirası üzerinden alıyor.