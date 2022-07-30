Türk YouTuber Dünyanın En Sıcak Bölgesine Gitti

En ünlü Türk YouTuber'lar arasında yer alan Ruhi Çenet, son yıllarda dünya genelinde yaptığı belgesellerle tanınır hale geldi. Öyle ki dünyanın en soğuk şehri Yakutsk'a gittiği İngilizce dublaja sahip video, yabancı kullanıcılar tarafından tam 40 milyon kere izlendi. Dünyanın "en"lerini araştırmaya devam eden Ruhi Çenet, bu sefer de gezegenimizdeki en sıcak bölge olarak kabul edilen İran'daki Lut Çölü'ne gitti.

Gezegenemizde ölçülmüş en yüksek yüzey sıcaklığına sahip bölge olarak bilinen Lut Çölü, NASA'nın uzaydan yaptığı ölçümlere göre tam 70.7 derece yüzey sıcaklığına sahip. Üzerinde yürürken ayakkabılarınızı eritecek, 2 saat içinde bir sığır etini yarı pişmiş hale getirebilecek bu sıcaklık, kesinlikle insan yaşamı için uygun değil.

Ruhi Çenet 69 Derece Yüzey Sıcaklığı Ölçtü!

Lut Çölü'nün en sıcak bölgesi olarak kabul edilen Gandom Beryan'a yolculuk yapan Ruhi Çenet, bu bölgede götürdüğü ölçüm aletleriyle 69 derece yüzey sıcaklığı ölçtü. Yolculuk boyunca büyük zorluklarla karşılaşan Ruhi Çenet ve ekibi, uzun süredir bölge hakkında doğru olarak kabul edilen bir gerçeği de çürüttü. Buna göre çoğu yetkili kişiye göre Gandom Beryan bölgesinde hiçbir canlı yaşamıyordu. Çekimler sırasında bir peygamber devesine rastlayan Ruhi Çenet, bu bilgiyi de çürütmüş oldu. Hava sıcaklığının gölgede 45 dereceyi, gölge dışında ise 54 dereceyi bulduğu sıcaklıklar Gandom Beryan bölgesini dünyadaki cehennem haline getiriyor.

Aşağıdan Ruhi Çenet'in izleyeni dahi terleten macerasını izleyebilirsiniz!