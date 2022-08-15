Turkcell ve YouTube Ortaklığı Duyuruldu: İşte Fırsatlar

Turkcell ve YouTube arasında iş birliği kurulduğu duyuruldu. Turkcell, YouTube ile anlaşmasına istinaden kullanıcılarına YouTube Premium için özel avantajlar, indirimler ve fırsatlar sunacak. Turkcell bu faydaların tümüne tüm Turkcell müşterilerinin erişebileceğini de belirtti.

Turkcell, YouTube ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında mevcut Turkcell müşterilerine sınırlı süreliğine ücretsiz YouTube Premium aboneliği sağlayacak. Anlaşma kapsamında Turkcell kullanıcıları YouTube Premium'a 2 ay ücretsiz erişebilecekken, Platinum müşterileri için bu süre 3 ay olacak.

YouTube Premium sayesinde kullanıcılar YouTube deneyimini reklamsız bir şekilde yaşayabilecek ve telefonun arka planında veya ekran kapalıyken bile hiçbir kesinti yaşamayacaklar.

Turkcell Müşterileri Ücretsiz YouTube Premium Sahibi Olacak

Turkcell, iş birliğini şu açıklamayla duyurdu:

"Turkcell, müşterilerine ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor. Şirket, YouTube ile yaptığı iş birliğiyle hem yeni hem de mevcut müşterilerine ayrıcalıklı fırsatlarla beraber sınırlı bir süre için ücretsiz YouTube Premium aboneliği fırsatı sunuyor. Anlaşma kapsamında, Turkcell’liler, YouTube Premium’u 2 ay, Turkcell’in ayrıcalıklı dünyası Platinum müşterileri ise 3 ay boyunca ücretsiz kullanabilecek. Kampanyadan yararlanmak isteyen kullanıcıların, Platinum, GNÇ, Bizce, Paycell ve Turkcell uygulamalarından kendilerine özel sunulan teklifleri takip etmeleri yeterli olacak. 15 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak kampanyadan 26 milyon müşteri faydalanabilecek. Kampanyadan hâlihazırda YouTube Premium veya YouTube Music Premium abonesi olmayan, daha önce YouTube Music Premium, YouTube Premium veya Google Play Müzik abonesi olmayan ve bu uygulamaların herhangi bir promosyonundan faydalanmamış Turkcell müşterileri yararlanabiliyor. Ücretsiz Premium paket ile kullanıcılar, uygulamayı YouTube Kids ve YouTube Music Premium da dâhil olmak üzere tüm cihazlarından reklamsız şekilde kullanabiliyor, daha sonra izlemek istedikleri videoları kaydederek mobil verilerinin sınırlı olduğu ve internet bağlantısı olmayan anlarda izleyebiliyor. YouTube Premium, arka planda ve ekran kapalıyken de kesintiye uğramadan devam ediyor.”

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