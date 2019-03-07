Türkiye 2020 Yılında 5G Hizmetine Kavuşacak!

Bazı ziyaretlerde bulunmak üzere Bolu’ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 2020 yılında Bolu’da ve ülkemizin önemli merkezlerinde 5G hizmeti sunacaklarını söyledi.

Bolu Güney Çevre Yolu Şantiyesi’nde incelemeler yapan Turan, basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalar yaptı.

Fiber optik altyapıyı geliştireceklerine değinen Bakan Turhan, "Tüm vatandaşlarımıza hizmet verecek fiber optik altyapısını geliştireceğiz. Ülkemizde şuanda 4.5G hizmet seviyesinde bir altyapımız var. 74 milyon adet abonemiz 4.5G hizmetinden faydalanıyor. Ama biz bununla da yeterli kalmayacağız. Önümüzdeki süreçte, 2020 yılında 5G hizmetini inşallah Bolu’da ve ülkemizin önemli merkezlerinde hizmete sunacağız." diye konuştu.

5G hakkındaki açıklamalarının yanı sıra, D-100 Karayolu üzerinde bulunan Eşref Bitli Kışlası’nın da sivil havacılığa açılacağını belirten Bakan Turhan, "Bolu ilimizin turizm potansiyelinin yüksek olması nedeniyle, Eşref Bitlis Kışlası içerisindeki havaalanını sivil uçuşlara açmak maksadıyla, Sivil Havacılık ve Devlet Hava Meydanları işletmesindeki teknik ekibimiz çalışmalarını sürdürüyor. Burada bir takım iyileştirme çalışmaları yaparak, gerekli idari ve teknik çalışmaların tamamlanmasından sonra da bu bölgeyi sivil uçuşlara açmayı planlamaktayız." dedi.