Türkiye, 5G Teknolojisini Kullanan İlk Ülkelerden Birisi Olacak

Türkiye, 5G teknolojisinde yerini almak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi'nin üç ürününü başarıyla test ettiklerini açıkladı.

Dünyada 5G’yi kullanan ilk ülkelerden birisi olmak isteyen Türkiye, Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G (UUYM5G) Projesi'nin ürünlerinden "5G Çekirdek Şebeke", "5G Anahtarlayıcı" ve "5G Element Yönetim Sistemi" birbirlerine entegre edilerek şebekeye kayıt olma ve data bağlantısı senaryolarını başarıyla test etti.

AA ’nın haberine göre, Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G (UUYM5G) Haberleşme Şebekesi Projesi'nin ikinci çalıştayı ve yürütme kurulu toplantısı, Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) organizasyonuyla, Turkcell ev sahipliğinde Turkcell Küçükyalı Plaza'da gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, projenin birçok firmayı aynı çatı altında topladığını söyleyerek, yerli ve milli sistemlere sahip olmanın ülkeler açısından çok stratejik olduğunu vurguladı.

Venezuela’nın elektrik sistemlerine yönelik saldırıya atıfta bulunan Sayan, “Bugünlerde bakıyorsunuz bir ülkenin elektriği kesiliyor, bir ülkenin farklı sistemleri bir anda kapanıyor. Son dönemde yerli ve milli sistemlere sahip olmayan ülkelerin yaşadıkları, bize yerli ve milli sistemlerin önemini bir kez daha gösteriyor” ifadelerini kullandı.

"5G'yi kullanan ilk ülkelerden birisi olma amacı doğrusunda hareket ediyoruz” diyen Sayan, 5G ile ilgili çalışmalar kapsamında, Ankara'da 5G Vadisi'ni kurduklarını ve İstanbul'da da 5G testlerinin yapıldığını belirtti.

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin ise etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyleyerek, üç ay sonra benzer bir toplantıda projenin yeni çıktılarının görüleceğini ifade etti.