Türkiye, 5G'ye Geçen İlk 10 Ülkeden Biri Olacak!

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde 5G teknolojisi hakkında açıklamalarda bulundu. Ömer Fatih Sayan yaptığı açıklamalarda müjdeli haberi verdi.

Moderatörlüğünü DOW Türkiye ve Orta Asya Başkanı İhsan Necipoğlu'nun üstlendiği 'Vizyon 2023' başlıklı oturumda konuşan Sayan, Bakanlık tarafından son 17 yılda 537 milyar liralık yatırım yapıldığını ve 2019 bütçesinin de 23,2 milyar lira olduğunu söyledi. Sayan konuşmasının devamında "2020 yılında 5G ile ilgili ilk deneme amaçlı, ticari kullanımın da olduğu denemeyi yapmış olacağız." dedi.

Sayan, ülkemizde 300 bin kilometreyi aşan fiber internet altyapısının oluştuğunu, geniş bant abone sayısının da 20 binden 72 milyona çıktığını söyledi. 2023 vizyonu olarak her eve geniş bandın gelmesiyle en az 100 megabitlik bir internet altyapısı istediklerini anlatan Sayan şu cümlelere yer verdi;

"İletişim alanında biz data, data sahipliği, datanın kullanımı, bunun analiz edilmesi ve verimli şekilde kullanılması noktasında önümüzdeki süreç tamamen data üzerinden şekillenecek. Datasına sahip olanlar ülkelerini çok daha iyi bir şekilde yönetecekler. Türkiye'nin datasının Türkiye'de kalmasıyla ilgili tüm yatırımlarımızı yapıyoruz. Milli teknoloji hamlesiyle gerek ulaşım gerek iletişim alanında yerli ve milli teknolojilerle 2023'te en iyi noktaya gelmek için çalışıyoruz."

5G Teknolojisi Tüm Sektörleri Etkileyecek!

Ömer Fatih Sayan, şu anda 7,2 milyar insanın 3'te 1'inin 4G'ye erişim sağladığına işaret ederek, ağır ve emin adımlarla ilerlenen bu yolda 5G'nin sadece iletişim alanında değil, tüm sektörleri çok yakından etkileyecek bir teknoloji olduğunu vurguladı. Sayan, "Biz şunun sözünü verdik; 5G'ye geçen ilk 10 ülkeden biri Türkiye olacak. Bunu yapmakla ilgili bir 'beyaz kitap' oluşturduk. 5G Türkiye formunu oluşturduk." dedi.

Sizler Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın yaptığı açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!