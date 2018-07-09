 Türkiye’de 50 Bin Siber Güvenlik Uzmanına İhtiyaç Var

Günümüzün gelişen teknolojisiyle birlikte artık konvansiyonel güvenliğin yanı sıra siber güvenliğin önemi de bir hayli artmış durumda. Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı zorlu süreçler nedeniyle, Türkiye’deki siber güvenlik uzmanlarının sayılarında azalma olduğu belirtiliyor. Türkiye’nin en az 50 bin siber güvenlik uzmanına ihtiyacının olduğunu söyleyen SODER Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Doğan Güneş, “Bu açığı gidermek için İstanbul Aydın Üniversitesi ile ortak ve iş garantili bir siber güvenlik eğitimi başlatıyoruz.” dedi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan SODER Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Doğan Güneş, “Geçtiğimiz dönemde çıkarılan kanun hükmünde kararnameler (KHK) sonrasında, özellikle devletin bilişim altyapısında çalışan çok sayıda uzman görevden alındı. Bunun yanında bankalar, finans kurumları, üniversiteler ve e-ticaretle uğraşan kuruluşlarda da benzer bir süreç yaşandı. Dolayısıyla şu an siber güvenlik alanında ciddi bir boşluk var. Devlet kurumlarının, bu boşluğun bir bölümünü özel sektörden hizmet alımı yaparak gidermesi gerekir.” diye konuştu.

Güneş, siber güvenlik alanındaki bu boşluğun kapatılabilmesi için SODER’in bilişim sektörü tecrübesi ile İstanbul Aydın Üniversitesi’nin alanında uzman akademik kadrosu ve akademik bilgi birikiminin bir araya geldiği ve toplam 60 saatlik, iş garantili bir siber güvenlik eğitimi planladığını söyledi. “Önümüzdeki yıllarda gerek özel sektöre gerekse devlete 50 bin siber güvenlik uzmanı ihtiyacı doğacağını ön görüyoruz.” diyen Güneş, “beyaz hacker” olarak da adlandırılan siber güvenlik ve siber olaylarla mücadele uzmanlarını, bilgiyi faydalı yönde kullanmaları için eğittiklerini ifade etti. Güneş ayrıca, “Eğitime, ağırlıklı olarak matematik, bilgisayar gibi alanlardan mezun olanların ilgi duyacağı düşünülse de çok fazla teknik altyapı istemeyen bir eğitim. Temel düzeyde bir bilgisayar bilgisine sahip olan herkes, eğer siber güvenlik alanına ilgisi varsa ve bu alanda uzmanlaşmak istiyorsa, eğitimlerimize gelebilir.” diye konuştu.

Şu an için ilk programdaki kontenjanın 20 kişiyle sınırlı olduğunu belirten Güneş, “Bu eğitime katılıp sınavı geçenlere işe yerleşme garantisi veriyoruz. Siber güvenlik uzmanlarının işe başlama maaşı 4-5 bin TL arasında değişiyor. Tecrübe kazanıp uzmanlaşanların maaşları ise 15-20 bin TL’lere kadar yükseliyor.” ifadelerini kullandı.