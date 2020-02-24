Türkiye'de Endişe Artıyor: Corona Virüsü İran'da Onlarca Can Aldı!

Corona Virüsü hızlı bir şekilde yayılmaya devam ederken komşu ülkede ortaya çıkan ve artmaya devam eden ölümler ülkemizde endişeye yol açtı.

İran'da Ölümlerin Elliye Yükseldiği İddia Ediliyor!

Geçtiğimiz günlerde yaptığımız haberde Covid-19 olarak da bilinen virüsün komşu ülke İran sınırları içerisinde ortaya çıktığını ve bunun resmi makamlar tarafından onaylandığını sizlere aktarmıştık. 19 Şubat tarihinde yapılan bu onaylama sırasında virüsün iki kişide tespit edildiği belirtilmişti. Daha sonraki saatlerde ise bazı ölüm haberlerini almıştık.

İran'ın yarı resmi haber ajansı ILNA tarafından yapılan yeni bir habere göre söz konusu virüsün tespit edildiği bölgedeki ölü sayısı elli kişiye yükseldi. Buna karşın tespit edilen kişi sayısının ise çok daha ciddi bir seviyede olduğu iddia ediliyor. Söz konusu iddialara karşı açıklamada bulunan hükümet yetkilileri bunun siyasi odaklı bir yalan haber olduğunu ve sayıların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Veriler Ne Diyor?

Virüsün yayılımı hakkında doğru bilgi vermeyi amaçlayan Sistem Bilimi ve Mühendisliği Merkezi (CSSE), başta WHO ve diğer merkezlerden gelen verileri toplayarak bir araya getiren çevrimiçi bir araç yarattı. Gösterge paneli virüsün teyit edilen doğrulanmaları ile birlikte ölüm sayılarını gösterir ve bunların konumlarını bir dünya haritası üzerinde işaretler.

Tabii ki gerçek vaka sayısını bilmesi oldukça zor bir durum. Ancak en azından raporlanan veriler üzerinden güvenilir verileri sunarak yalan bilgiden uzak tutabilir. Ayrıca eğilimlerin artma ihtimali bulunan sıcak noktaları da göstermiş olur. Siteye ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu verilere göre İran'da tespit edilen vaka sayısı 43 kişi iken ölüm sayısı ise 8 kişi. Siz de güncel verileri yukarıda verdiğimiz link üzerinden takip edebilirsiniz. Tabii ki İran hükümetinin bazı durumlarda gerçek bilgileri engellemeye çalışabileceğini ve bunların bu verilere yansıtılmayacağını söyleyebiliriz.