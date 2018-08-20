Türkiye’de İnternet Kullanımı Artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre geçtiğimiz 5 yıla bakıldığında, Türkiye’de internet kullanımında ciddi bir artış olduğu görülüyor. Verilere göre son 5 yılda, internet kullanan birey oranı yüzde 35,5 artarken, internet bağlantısı olan evlerin oranı da yüzde 39,2 oranında artış gösterdi.

Vergi ödemesinden alışverişe, sosyal medyadan film izlemeye kadar hayatımızın her alanına giren internetin kullanımının, bağlantı ücretlerinin ucuzlaması, servis sağlayıcıların sayısının artması ve kampanyalar gibi etkenlerle daha da yaygınlaştığı belirtiliyor.

TÜİK’e göre, bağlantı ücretlerinin ucuzlaması, servis sağlayıcıların sayısının artması ve kampanyalar gibi etkenler, evlerde internet kullanımını da arttırdı. 5 yıllık verilere göre, Nisan 2014'te her 100 haneden 60'ı internete erişim imkanına sahipken, bu yılın nisan ayında her 100 haneden 84'ü bu imkana kavuştu. İnternet bulunan hanelerin oranı da bu dönemde yüzde 39,2 arttı.

Teknolojik gelişmelerin de etkisiyle genişbant internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı, söz konusu dönemde yüzde 44,2 yükselişle yüzde 82,5'e ulaştı. Ayrıca, 16-74 yaş grubundakilerin internet kullanım oranı Nisan 2014’te yüzde 53,8 iken, bu yılın Nisan ayında bu oranın yüzde 72,9’a yükseldiği görüldü.

Nisan 2014'te internet üzerinden alışveriş yapan bireylerin oranı yüzde 30,8 iken, bu yıl Nisan ayında bu oranın yüzde 29,3’e gerilediği görüldü. Cinsiyete göre alışveriş yapma oranlarına bakıldığında, her dört kadından birinin internetten alışveriş yaptığı görüldü. Erkeklerde ise her üç erkekten birinin internetten alışveriş yaptığı görüldü.