Türkiye'de İnternetten En Çok Aranan Hastalıklar

2017 yılında Türkiye’de yapılan 46 milyon internet aramasını incelemeye alan uzmanlar, Türkiye’nin hastalıklara dair aramalarına mercek tuttu. Yapılan çalışmanın sonucunda Türkiye’de hangi hastalıkların internet üzerinden arandığı ortaya çıktı.

Medya takibi ve analizleri yapan Ajans Press’in internet aramaları ve çeşitli sağlık temalı internet sitelerinin kayıtlarından yararlanarak hazırlanan istatistiklerde, geçtiğimiz yıl içerisinde Türkiye’de en çok aranan hastalıkların ben ve cilt hastalıkları olduğu görüldü.

Cilt hastalıkları başlığının birinci sırada olduğu internet araması eğilimleri listesinde, yüzde 3,97 oranıyla alerji en çok aranan ikinci hastalık oldu. Üçüncü sırada yer alan hastalık ise yüzde 2,59 oranıyla hemoroit olarak belirlendi. Kadın hastalıkları ve doğum başlığının arama oranı yüzde 3,18 olarak belirlenirken, şeker hastalığı ise bu listenin ilk 3'üne giremezken, kendine ilk 10 içinde yer edindi. İnternet üzerinde her aradığınız hastalığın kanserle sonuçlanmasına rağmen kansere dair aramalar kendisine ilk 30’da dahi yer bulamadı. Teşhisinin doktorlar tarafından konulması gereken hastalıkların aramalarda düşük olmasının doğal olduğu söylenirken, soğuk algınlığı, cilt hastalıkları ve şeker gibi gözlemlenebilen hastalıkların aramasının her zaman üst sırada olduğu aktarıldı.

İnternette en çok aramayı kadınların yaptığı belirlenirken, kadınların erkeklere göre yüzde 59,7 oranında daha fazla arama yaptıkları kaydedildi. Yaş aralıkları incelendiğinde ise 25 ile 34 arası yaş grubunun yüzde 43,2'lik oranla en aktif grubu oluşturduğu görüldü. Bu yaş aralığını yüzde 24 ile, 35 ve 44 yaş arasındakiler takip etti. Bu iki yaş gurubu incelendiğinde de en çok arama yapanların kadınlar olduğu belirlendi.