Türkiye’de Kartlı Ödeme Tutarı 74 Milyar TL’ye Ulaştı

Türkiye, son yıllarda banka ve kredi kartı kullanımında Avrupa liderliğine oynuyor. Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) verilerine göre, temmuz ayında kartla yapılan ödemeler 73,9 milyar TL’ye ulaştı.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) banka ve kredi kartlarıyla ilgili yine çok çarpıcı veriler paylaştı. Buna göre, sadece temmuz ayı içerisinde 73,9 milyar TL’lik kartlı ödeme yapıldı. Söz konusu tutarın 65 milyar TL’si kredi kartlarıyla, 8,9 milyar TL’si de banka kartlarıyla ödendi.

BKM’nin verilerine göre, banka kartlarıyla yapılan ödemeler geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40 artarken, kredi kartlarıyla yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 21 olarak gerçekleşti.

İnternetten Kartlı Ödeme Tutarı Arttı

BKM verilerinde, temmuz ayında 13,8 milyar TL tutarında internetten kartlı ödeme yapıldığı görülüyor. Buna göre, önceki yılın aynı dönemine kıyasla internetten kartlı ödemeler yüzde 35 arttı. Geçen yılın aynı döneminde toplam kartlı ödemelerin yüzde 16’sını oluşturan internetten kartlı ödemeler, 2018 yılı temmuz ayında ise yüzde 18’e ulaştı.

Peki, internetten en fazla kartlı ödeme yapılan sektörler hangileri? BKM’nin verilerine göre, 2,19 milyar TL ve yüzde 16 pay ile kamu/vergi ödemeleri, 2,05 milyar TL ve yüzde 15 pay ile hava yolları sektörleri bu alanda lider konumda. Bu iki sektörü, 1,82 milyar TL ve yüzde 13 pay ile seyahat acenteleri, 1,46 milyar TL ve yüzde 11 pay ile elektronik eşya, 0,89 milyar TL ve yüzde 6 pay ile hizmet sektörleri takip etti.