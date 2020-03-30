Türkiye'de Koronavirüsten Can Kaybı 168 Oldu! Vaka Sayısı Yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni rakamları paylaştı. Koca, Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Toplam Vaka Sayısı 10.827 Oldu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün 11 bin 535 test yapıldığını, 1.610 yeni vaka olduğunu ve 37 can kaybı yaşandığını belirtti.

Ülkemizin mevcut Koronavirüs tablosunu burada ve aşağıda paylaştığım linkte bulabilirsiniz.



🔍 https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/dJX0NPTFI1 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 30, 2020

30 Mart itibari ile toplam vaka sayısı 10.827 oldu. Can kaybı ise 168'e yükseldi. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 725, iyileşen hasta sayısı ise 162 olarak açıklandı. Entübe hasta sayısının 523 olduğu duyuruldu.

Yakın temas yolu ile bulaşan koronavirüsün henüz herhangi bir tedavisi bulunmamakta. Doktorlar aşı bulmak için çalışmalarına devam etmekte. Koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta. Vatandaşlara gerek duyulmadıkça evden çıkılmaması önerilmekte.

Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız gerekmekte.