Türkiye’deki Her 10 Çocuğun 6'sı Akıllı Telefon Kullanıyor

GFK ve DigitalTalks'ın birlikte gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarına göre 6-15 yaş grubundaki çocukların teknoloji bağımlısı olduğu ortaya çıktı. Bu yaş grubundaki çocukların yüzde 59’unun akıllı telefon sahibi olduğu ifade edildi.

“Çocukların Cihaz Sahipliği ve Sosyal Medya Kullanımı” araştırması kapsamında 161 ebeveyn ile görüşüldü ve 6-15 yaş grubundaki çocukların genellikle teknolojik cihaz sahibi olduğu dile getirildi. Bu gruptaki çocukların yüzde 59'u telefona sahipken yüzde 42’sinin tablet ve yüzde 44’ünün bilgisayar kullanıcısı olması dikkat çekti.

Araştırma dahilinde olan çocukların yüzde 41'inde sosyal medya bağımlılığı olduğu da tespit edilirken çocukların en çok Facebook kullandığı dile getirildi. Yüzde 86'lık kitle Facebook, yüzde 68 Instagram ve yüzde 36 ise YouTube kullanıyor. Özellikle son zamanlarda YouTube'da çocuk kitlesinin artması gözlerden kaçmadı.

Son olarak ebeveynler ise çocuklarının özellikle video izlemek ve arkadaşlarıyla sohbet etmek için kullandıklarını dile getirdiler. Aynı zamanda ebeveynler, çocuklarının yüzde 42’sinin ödev ve eğitici faaliyetler için sosyal medya hesaplarını kullandığını aktardılar.