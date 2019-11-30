Türkiye'deki Mahkemeler Google'ı Davalarda Muhatap Kabul Edecek

Google ile ilgili en çok tartışılan konulardan birisi de hiç şüphesiz şirketin tüzel kişiliği. Bazı ülkelerde kuruluşun tüzel kişiliği kabul edilirken, bazı ülkelerde ise henüz bu konuda tanınmış değil. İşte haberimizin detayları.

Kötü kedi şerafettin filmini mutlaka hatırlarsınız bu filmde Kötü Kedi Şerafettin karakteri birçok insanın beğenisini kazandı. Ancak ilerleyen zamanlarda filmin birçok yerde korsan gösterimi yapıldı. Bunun üzerine yapımcılar Google'a dava açtı. Film 3 yıl önce yayınlandı ve birçok internet sitesi bunu kopyalayarak başka kullanıcılara izletti. Filmin yapımcıları Google'a 100 bin liralık dava açsa bile, ortada önemli bir problem vardı.

Türkiye'deki mahkemeler Google'ı sanık olarak çağırabilecek

Sorunun kaynağı Google'ın herhangi bir tüzel kişiliğe sahip olmaması. Tazminat davasında yapımcıların avukatı Kadir Kurtuluş mahkemede Türkiye'de faaliyette bulunan Google Reklamcılık ve Pazarlama şirketinin sanık olarak çağırılmasını istedi. Bunun nedeni ise Google ile aralarındaki organik bağın mahkemede kabul edilmesi.

Google mahkemeye Google Reklamcılık ve pazarlama aracılığıyla katılmış olacak. Mahkeme kararı diğer mahkemeler tarafından da emsal olarak kullanılabilir. Peki sizce Google ile ilgili alınan karar doğru mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.