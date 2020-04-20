Türkiye’nin de Yer Aldığı FIFA eNations Cup Başlıyor

FIFA'nın 'Stay and Play' sloganıyla organize ettiği FIFA eNations Cup 21 Nisan Salı günü başlayacak. Organizasyonda Türkiye’nin hangi rakiplerle karşılacağı belli oldu.

Türkiye FIFA eNations Cup Rakipleri Kimler?

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Milliler B Grubu’nda yer alacak ve gruptaki rakiplerimiz Romanya, İsrail ve Mısır olacak.

43 ülkenin katılımıyla düzenlenen organizasyonda, A Milli Takım futbolcuları Oğuzhan Özyakup ve Kaan Ayhan ile E-Spor Milli Takımı oyuncuları İsmail Can Yerinde ve Mert Altıntop Türkiye’yi temsil edecek.

FIFA’nın “StayandPlay” sloganıyla düzenlediği eNations Cup’da rakiplerimiz İsrail, Mısır ve Romanya oldu. FIFA20’de Türk Milli Takımı’nı @Ozyakup , Kaan Ayhan, @isopowerr ve @altintop_mert temsil edecek. Hedef final 🇹🇷🎮



21 Nisan

🇹🇷🆚🇪🇬

🇷🇴🆚🇹🇷



22 Nisan

🇮🇱🆚🇹🇷 pic.twitter.com/VBLSX3Wyqt — Milli Takımlar (@MilliTakimlar) April 19, 2020

Türkiye İlk Maçına Yarın Çıkıyor

Millilerimiz ilk maçına 21 Nisan Salı günü saat 17.00’da Mısır karşısında çıkacak. İkinci karşılaşma da yine aynı gün içerisinde saat 18.20’de Romanya’ya karşı yapılacak. Gruptaki son maçımızda ise 22 Nisan Çarşamba günü İsral ile karşılaşacağız.

Türkiye, grubunu lider tamamlaması durumunda çeyrek finale yükselecek.