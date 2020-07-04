Türkiye'nin İlk Deniz Füzesi Atmaca Hedef Rekoru Kırdı

Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi olma özelliğini taşıyan Atmaca, yapılan test vuruşlarında hedefi 12'den vurmayı başardı. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in açıklamasına göre Atmaca, 200 kilometre üzeri mesafedeki hedefi başarıyla vurdu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Araştırma Merkezi Komutanlığı (ARMERKOM) ve ROKETSAN ile sözleşmenin ardından çalışmalarına başlanan Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi, bugün gerçekleştirilen test çalışmalarından başarıyla ayrıldı. Atmaca bugüne kadarki en uzak mesafedeki hedefi başarıyla vurdu.

Atmacamız bu sefer uzun uçtu 🚀🇹🇷



200+ km mesafedeki hedefi başarıyla vurarak fonksiyonlarını mükemmel şekilde yerine getiren #ATMACA seyir füzemiz envantere girmeye hazırlanıyor.@roketsan#İstiklâlveİstikbâlimizİçin pic.twitter.com/BLp4urqAdz — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) July 4, 2020

Türkiye'nin İlk Deniz Füzesi Envantere Giriyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in Twitter'daki paylaşımında "Atmacamız bu sefer uzun uçtu. 200+ mesafedeki hedefi başarıyla vurarak fonksiyonlarını mükemmel şekilde yerine getiren Atmaca seyir füzemiz envantere girmeye hazırlanıyor." şeklinde açıklama yapıldı.

Küresel Konumlandırma Sistemi, Ataletsel Ölçüm Birimi, Barometrik Altimetre ve Radar Altimetre alt sistemlerini kullanarak hedefe isabet ettirebilenTürkiye'nin ilk deniz seyir füzesi, 200 kilometrenin üstünde menzili sayesinde sabit ve hareketli hedeflere karşı etkili olabiliyor.