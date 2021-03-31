Türkiye'nin İlk Yerli Gözlem Uydusu Uzay Görevine Hazır

Türkiye'nin ilk yerli gözlem uydusu 2022'de uzaya çıkacak. Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım'ın anlattığı İMECE yer gözlem uydusu, 2022 yılı itibarıyla askeri ve sivil alandaki ihtiyaçlara yerli bir çözüm olacak.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu olan İMECE, son testleriyle birlikte uzay görevine hazırlanıyor. Testlerin tamamlanmasının ardından gözlem uydusunun 2022 yılı itibarıyla uzaya fırlatılması bekleniyor.

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım tarafından detaylandırılan gözlem uydusu, 4 yıllık bir çalışma sonucu ortaya çıktı. Türksat 6A ile donatılan yerli uydu, Türkiye için "ilk yerli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu" olmasıyla merak uyandırıyor.

Ocak 2017'de başlatılan gözlem projesi, Türkiye’nin askeri ve sivil yüksek çözünürlüklü görüntü ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.

İMECE'yi inşallah önümüzdeki yıl fırlatmayı planlıyoruz. İMECE bir uzaktan algılama uydusu, yakın yörüngede dolaşacak. Metre altı çözünürlüğe sahip bir kamerası var. Bizim için çok önemli çünkü İMECE yüzde 60'a varan bir yerlilik oranıyla yapılıyor. Mühendisliğinde, tasarımında hatta bazı bileşenlerinde, alt sistemlerinde bizim mühendislerimizin, teknisyenlerimizin, tasarımcılarımızın, hepsinin emeği var. TÜBİTAK Uzay'ın diğer paydaşlarımızla beraber geliştirdiği İMECE uydusunun yapısal testlerine başlayacağız. Buradaki testler Eylül ayına kadar başarıyla neticelendirilirse bundan sonraki aşamada 2022 yılında uzaya fırlatılacak.

Türkiye'nin ilk yerli gözlem uydusu 2022'de uzaya çıkacak

2022 yılı içerisinde fırlatılmasının mümkün olduğunu, ancak henüz net bir tarih belirleyemediklerini dile getiren TUA Başkanı Yıldırım, fırlatma şirketleriyle anlaşma yaptıklarını ancak tarihin belirlenmediğini aktardı.

Ayrıca geçtiğimiz aylarda İMECE'nin kontrol testlerine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Uzay alanında kazandığınız kabiliyetleri sanayiinin ve teknolojinin birçok alanına yayabiliyorsunuz. Bugün Türkiye'nin kendi uydusunu üretebiliyor olması, bu kabiliyetleri kazanmış olması gerçekten çok değerli." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise 4 yıllık emeği göz ardı etmediklerini söyleyerek, "Yerli ve milli uydularımız gelişen, büyüyen Türkiye'nin altyapısında önemli yer alacak. Bunlar ülkemize gurur veren, vizyon projelerdir. İnşallah daha güzel projelerde arkadaşlarımızla beraber olacağız." ifadelerini kullandı.

İMECE Uydu Yöneticisi Emir Serdar Aras ise geçtiğimiz dönemde son montajın tamamlandığını ve testlerin olumlu sonuçlandığına değindi. Aras'ın açıklaması şu şekildeydi: