Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı (15 Mayıs)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı. Bugün kaç kişi hayatını kaybetti? Koronavirüs toplam vaka sayısı kaç oldu? İşte en son açıklanan rakamlar.

Vaka Sayısı ve Can Kaybı Kaç Oldu? 15 Mayıs

Son 24 saatte 38.565 test yapıldı ve 1.708 yeni vaka tespit edildi. Bugün 48 kişi hayatını kaybetti ve 2.103 kişi iyileşti.

Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı 15 Mayıs

15 Mayıs itibari ile ülkemizde toplam vaka sayısı 146.457 oldu. Toplam can kaybı ise 4.055'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 944, toplam iyileşen hasta sayısı ise 106.133 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 490 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 1.547.389 olduğu paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Test sayımız düne göre fazla. Vaka sayımızda kısmi artış var. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1, 5 metre Sosyal Mesafe."