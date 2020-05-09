Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı (9 Mayıs)

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden yeni verileri paylaştı. Türkiye'de vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? Koronavirüste son durum ne? İşte son açıklanan rakamlar.

9 Mayıs Vaka Sayısı ve Can Kaybı Kaç Oldu?

Son 24 saatte 35.605 test yapıldı ve 1.546 yeni vaka tespit edildi. Bugün 50 kişi hayatını kaybetti ve 3.084 kişi iyileşti.

9 Mayıs itibari ile ülkemizde toplam vaka sayısı 137.115 olurken toplam can kaybı ise 3.739'a yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.168, toplam iyileşen hasta sayısı ise 89.480 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 628 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 1.334.411 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

"Toplam iyileşen sayısı 90 bine yaklaştı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyanların sayısındaki azalma devam ediyor. Yapılan test sayısına göre, yeni tanı konan vaka sayısında düşüş devam ediyor. Tedbiri elden bırakmayalım."