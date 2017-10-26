Türkiye, Motorlu Taşıt İhracatında Birinciliğe Yerleşti

Türkiye, Avrupa Birliği'ne yapılan motorlu taşıt ihracatında ilk sıraya yerleşti. Ülkemiz; Japonya, Güney Kore ve ABD gibi otomobil ihracat devlerini geride bırakmayı başardı.

TAYSAD (Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği), Türkiye'nin AB’ye yapılan motorlu taşıt ihracatında geçtiğimiz yıl ilk sırada yer aldığını açıkladı.

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, otomotiv sektörü ihracat rakamlarını açıklarken, Türk otomotiv sanayisinin rekorlara doymadığını ifade etti. Başkan Kanca, bu başarının ardından Türkiye'nin 2017 yılı sonunda, 27 milyar dolarlık ihracat yapabileceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Kanca, AB ülkelerinin 2016 yılında yaklaşık 45,7 milyar avro değerinde, 3,4 milyon adet motorlu taşıt ithalatı yaptığını ifade ederek, Türkiye'nin geçen sene Avrupa Birliği'nde, ABD ile birlikte ilk sırayı paylaştığını söyledi.

Türkiye, 2017 Eylül ayı rakamlarına göre de oldukça istikrarlı görünüyor, eylül sonunda otomotiv sektöründe ihracatın yüzde 22 artışla 21,1 milyar dolara yaklaştığı belirtiliyor.

Kanca, "Otomotiv sektörü 11 yıldır olduğu gibi yine ihracat şampiyonu." derken, 2017 Eylül sonu itibarıyla otomotiv sektörünün üretim rakamlarının yüzde 18 artarak 1,2 milyon araca ulaştığını ifade etti.