Türkiye'nin En Başarılı Üniversitesi Bakın Hangisi Oldu?

Rekabet sadece şirketler arasında değil, aynı zamanda çeşitli devlet kuruluşları içerisinde de bulunuyor. Son olarak Türkiye'deki üniversiteler rekabet etti ve içlerinden bir tanesi en iyisi oldu. İşte haberimizin detayları.

Türkiye'deki üniversiteler birçok kişi tarafından eğitim-öğretim açısından eleştiriliyor. Olumlu yorum yapan kişilerin de bulunduğu eleştiri yapan gruplar, genellikle bazı üniversiteleri el üstünde tutuyor. Türkiye'nin en iyi üniversiteleri olarak bilinen; Boğaziçi, İstanbul Teknik ve ODTÜ gibi üniversiteler genellikle en iyiler içerisinde yer alıyor.

Bu yılın en başarılı üniversitesi yine şaşırtmadı

Eğitim ve öğretim açısından değerlendirilen üniversiteler içerisinde en başarılısı ODTÜ oldu. Ankara'da bulunan bu üniversite Türkiye'nin en köklü eğitim kuruluşlarından birisi olarak kabul ediliyor.

Birçok farklı bilimsel disiplin temelinde eğitimler veren bu okul, dünya sıralamasında da genellikle ilk 500 içerisine girmeyi başarıyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlanan 5 ana başlıkta 45 kritere göre verilerin yer aldığı 2018 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporlarında en başarılı üniversite seçilen bu kurumun rektörü de olumlu açıklamalar yaptı.

ODTÜ Rektörü, böyle bir ödülü zaten beklediklerini ifade etti. Yaptığı açıklamalarının devamında ise, üniversitelerinin Dünyanın en köklü kuruluşlar içerisinde yer aldığını ve ilerleyen yıllarda da yine aynı performansı sergileyeceğini söyledi. Peki sizce de ODTÜ, yaptığı çalışmalarla Türkiye'nin en iyi üniversitesi mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.