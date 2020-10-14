Türkiye'nin İlk Elektrikli Traktörü Seri Üretime Başlayacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin ilk elektrikli traktörü ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada, ülkemizin ilk elektrikli traktörünün seri üretime hazır olduğunu belirtti. Sahip olduğu özellikler ile dikkat çeken elektrikli traktör, yaklaşık 45 ila 55 dakika arasında yüzde 100 şarj olabilecek ve dizel traktörlere göre sekiz kat daha az yakıt tüketecek. Bakan Pakdemirli tarafından yapılan açıklama ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Türkiye'nin İlk Elektrikli Traktörü Seri Üretime Ne Zaman Başlayacak?

Akıllı Tarım Kent Projesi'nin tanıtım toplantısına katılan Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada, "Bu süreçte pek çok ülkede raflar boş kalırken, temel ihtiyaçlar karşılanamazken, ülkemizde tarım-gıda sektöründe hamdolsun hiçbir sıkıntı ile karşılaşmadık. Çünkü Türkiye kendi ihtiyacını karşılamasının ötesinde, üretim gücüne sahip bir ülkedir. Yaşadığımız tecrübe, bize, tarım sektöründeki projelerimize çok daha sıkı sarılmamız gerektiğini göstermiştir” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ilk elektrikli traktörü ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Bakan Pakdemirli, "Temmuz ayında E-Tarım portalını hayata geçirdik. Toplam 138 hizmeti bu portaldan online olarak sunuyoruz. Bunların yanında benim büyük önem verdiğim Türkiye'nin ilk elektrikli traktörü seri üretime hazır hale geldi. 45-55 dakika arası yüzde 100 şarj olup, 105 Bg gücü ile dizel traktöre göre 8 kat daha az yakıt tüketiyor. Ayrıca akıllı küpe uygulamasını da önümüzdeki dönemde başlatıyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Bekir Pakdemirli, "Büyükbaş hayvanların kulaklarına takacağımız bu akıllı küpe sayesinde tüm aktivitelerini anlık olarak takip edeceğiz. Hayvan sayılarını günlük takip ederek planlamalarımızı daha doğru yapacağız. Aynı şekilde tarımda Ar-ge ve inovasyon konusunda üniversitelerle işbirliği yapıyoruz. YÖK ile yaptığımız işbirliği protokolleri çerçevesinde bu ayın başında Gebze Teknik Üniversitesi ile akıllı tarım uygulamaları konusunda işbirliği protokolü imzaladık. Akıllı tarım uygulamalarını üretimin her aşamasında kullanmaya başladık" dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti: