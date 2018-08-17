Türkiye'nin İlk Yerli Gözlem Uydusu 7 Yaşına Girdi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Uzay Araştırma Enstitüsü ya da kısa ismiyle TÜBİTAK UZAY, yıllar önce Türkiye’nin ilk yerli gözlem uydusu için harekete geçmiş ve RASAT adı verilen uyduyu 7 yıl önce uzaya göndermişti. Bugün uydunun 7. Yılı şerefine RASAT’a dair istatistikler paylaşıldı.

Yapılan uzun süreli araştırma ve geliştirme çalışmalarının ardından 17 Ağustos 2011 tarihinde uzaydaki görevine başlayan RASAT uydusu, bugüne kadar Dünya üzerinde toplam 14 milyon 57 bin 100 kilometrekare alanın görüntüsünü çekmeyi başardı. Türkiye’nin yüzölçümünün 18 katı kadar görüntü kaydeden RASAT, 2 bin 448 görevi yerine getirdi. Geliştirme aşamasında ömrü üç yıl olarak hesaplanan ancak yedi yıldır sıkıntıya uğramadan çalışmaya devam eden RASAT, bugüne kadar Dünya çevresinde 37 bin 290 tur attı.

Hiçbir sınırlama olmadan istediği her yerden görüntü alma kabiliyetine sahip olan RASAT, aldığı görüntüleri sonrasında TÜBİTAK UZAY merkezi içerisinde yer alan istasyona iletiyor. İstasyonda işlenen görüntüler, ülkenin ilk milli uydu görüntü portalı olan "www.gezgin.gov.tr" internet adresinde herkesle paylaşılıyor.

RASAT’tan elde edilen tecrübe ve bilgilerle birlikte Göktürk-2, İMECE ve Türksat 6A gibi daha gelişmiş uyduların geliştirilmesinin önü açılırken, RASAT’ın ne kadar daha hizmet yapabileceğine dair henüz kesin bir bilgi yok.