Türkiye'nin Oscar Adayı Ahlat Ağacı Oldu

Usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan imzalı Ahlat Ağacı, 24 Şubat 2019 tarihinde düzenlenecek olan 91. Akademi Ödülleri’nde Türkiye’nin Oscar adayı oldu.

Sinema dünyasının en prestijli organizasyonlarından Cannes Film Festivali’nde dakikalarca ayakta alkışlanan Ahlat Ağacı, Haziran ayında izleyecilerle buluşmuştu.

Türkiye’de 196 salonda gösterime çıkan ve bu anlamda bir ilke ev sahipliği yapan film, eleştirmenler tarafından tam not almıştı.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 17 kişilik seçici kurul, 91. Akademi Ödülleri Yabancı Dilde En İyi Film Dalı’nda Türkiye’nin adayını belirlemek üzere toplandı.

Toplamda 12 filmin değerlendirmeye alındığı toplantıda, Altın Palmiye ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın sekizinci filmi Ahlat Ağacı, Türkiye’nin Yabancı Dilde Oscar adayı olarak belirlendi.

Şu ana kadar 91. Akademi Ödülleri’nde Yabancı Dilde En İyi Film Ödülü Aday Adayı Filmler ise şu şekilde:

Crystal Swan – Darya Zhuk / Belarus

Take It or Leave It – Liina Triškina-Vanhatalo / Estonya

Eldorado – Markus Imhoof / İsviçre

I Do Not Care If We Go Down In History As Barbarians – Radu Jude / Romanya

The Interpreter – Martin Sulik / Slovakya

The Frozen Fire – Anuruddha Jayasinghe / Sri Lanka

Ahlat Ağacı’nın kadrosunda Doğu Demirkol, Murat Cemcir, Bennu Yıldırımlar, Hazar Ergüçlü, Ahmet Rıfat Şungar, Akın Aksu, Ercüment Balakoğlu, Sencar Sağdıç, Serkan Keskin, Tamer Levent ve Kadir Çermik yer alıyor.

Senaryosunu Nuri Bilge Ceylan ve Ebru Ceylan ikilisinin kaleme aldığı filmin görüntü yönetmeni ise Gökhan Tiryaki.

Yurtiçinde ve yurtdışında toplam sayısız ödül kazanan Ceylan, yeni filmi Ahlat Ağacı ile 5 yıllık bir aradan sonra beyaz perdeye geri dönmüştü.