Türkiye'nin Özgün Helikopteri Gökyüzüyle Buluşuyor

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen Özgün Helikopter Programı'nda bir hayli yol kat edildi. Türkiye'nin özgün helikopteri olan T625 Genel Maksat Helikopteri gün yüzüne çıkıyor.

Atak helikopterinden alınan bilgi ve tecrübeyle geliştirilen yeni T625 Genel Maksat Helikopterinin prototip çalışmaları tamamlandı. Savunma Sanayii tarafından başlatılan proje kapsamında T625 helikopteri, en zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta işleri yürütebiliyor.

2 mürettabat ve toplamda 12 yolcuya kadar taşıma kapasitesine sahip helikopterin VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini yapabileceği dile getiriliyor. 2010 yılında Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin başlattığı ve 2013'te TUSAŞ'la sözleşme imzalandığı bir proje olan T625'in yakın zamanda uçuş testlerine geçilecek.

Atak Programı dahilinde oluşturulan birikim, tecrübe ve yetenek kriterleri örnek alınarak proje haline getirilen Özgün Helikopter Programı'nın milli kaynaklar ile üretildiği, Türk Savunma Sanayii'ne büyük etkisinin olacağı bundan dolayı da önem taşıdığını belirtmek gerekiyor.