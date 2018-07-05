Türkiye’nin Üç Büyük Bankası Türk Telekom’u Devralıyor!

Türkiye’nin önde gelen finans kuruluşları, Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası, Ojer Telekomünikasyon'a ait Türk Telekom'un yüzde 55 hissesini devralmak için Rekabet Kurumu’na başvuruda bulundu.

Lübnanlı Hariri ailesinin, Suudi Telekon Şirketi ile (STC) ortak olduğu Ojer Telekomünikasyon, 2005 yılında Türk Telekom’un yüzde 55’ini satın almıştı. Şirket, 2013 yılında sahip olduğu hisseleri teminat göstererek 4,75 milyar dolarlık (yaklaşık 22 milyar lira) kredi çekmiş, ancak taksitleri ödeyememişti.

Bunun üzerine Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası, teminat hisselerine el koymayı değerlendirmeye başladı. Üç büyük Türk bankası, beklenen adımı atarak Ojer Telekomünikasyon'a ait yüzde 55’lik hisseyi devralmak için Rekabet Kurumu’na başvuru yaptı.

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde devralma işlemleri hakkında görüş bildirim sayfasında bulunan formda, “Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin Türk Telekomünikasyon A.Ş.'deki yüzde 55 oranındaki paylarının işlem özelinde kurulacak bir ortak girişim şirketi (SPV) aracılığıyla devralınması işlemi” ifadeleri yer aldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada, Türk Telekom’un sahibi Oger Telekomünikasyon'un ödeyemediği 4.75 milyar dolar tutarındaki krediyi takibe alamamaları için bankalara talep ilettiklerini söylemişti.

Konuyla ilgili daha detaylı bilgilere ulaştığımız takdirde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.