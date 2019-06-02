Türkiye'nin Yerli Üretim İnsansız Kara Aracı Karşınızda: BOĞAÇ

Dünyada yalnızca ABD’de bulunan insansız kara aracının bir benzeri Ankara’daki bir firma tarafından ülkemizde üretildi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen 6x6 insansız kara aracına BOĞAÇ adı verildi. BOĞAÇ, her türlü zorlu koşullarda ilerleyebilirken ‘Atış Tespit Sistemi’ ve ‘Uzaktan Komutalı Silah Kulesi’ ile düşman ateşini tespit ederken bir yandan da hedefi vurabiliyor.

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda sergilenen BOĞAÇ’ın üretici firmasının sahibi olan Ferhat Uğur, ABD’nin Meksika sınırında da bu tarz otonom araçların kullanıldığını ifade ettiği açıklamasına şöyle devam etti: “Türkiye’de emniyet güçlerimiz bu tarz otonom araçlar kullanmak yerine bu görevi kendileri yapıyorlar. Bu bize bir yük getiriyor. Her türlü hava şartlarında silah taşıyoruz, mühimmat taşıyoruz, dolayısı ile biz onların yükünü hafifletmek istedik. Bu yüzden bir otonom araç yaptık. Üzerinde yük taşıyabiliyorsunuz. Biz bunu ‘6x6 teknolojik bir katır’a benzetiyoruz. İçinde gömülü bir silah sistemi var. Dünyadaki rakiplerinde silahlar hep gövdeye monte edilmiş ve bu sebeple düşman tarafından ele geçirildiği durumlar olabiliyor. Biz ise silahı içine gömelim gerektiği zaman eğer üzerine gelen bir mermi veya saldırı varsa silahlar anında dışarı çıksın ve gerekli işlemi yapsın istedik.”

BOĞAÇ’ın geliştirilmesindeki amaç öncelikle sınır operasyonlarında askerin yükünü hafifletmek. Uzaktan kumandaya duyulan ihtiyacın en aza indirildiği araç ters dönse, suya batsa ya da yan yatsa bile kendini yeniden kaldırabiliyor. Gerektiğinde önden keşif için gönderilen bir drone'u takip etmesi sağlanabilen BOĞAÇ, ayrıca hibrit bir yapıya sahip ve hem akü ile hem de üzerindeki jeneratör ile elektrik üreterek çalışabiliyor.

Türkiye içinde yüzde yüz yerli sermaye ile üretilen BOĞAÇ için başka ülkelerle de görüşmeler yapılıyor. Firma sahibi Ferhat Uğur, BOĞAÇ her ne kadar öncelikli olarak Türkiye için üretilmiş olsa da 6 ülkeden daha insansız kara aracına talep olduğunu belirtiyor.