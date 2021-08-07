Türkiye Tarihindeki En Büyük Yangın Manavgat'ta Yaşandı

Türkiye tarihindeki en büyük yangın Manavgat'ta meydana geldi. 28 Temmuz tarihinden beri devam eden ve Akdeniz bölgesinde büyük değişikliklerin habercisi olan orman yangınları, optik ve termal uydu görüntüleri ile analiz edildi.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Harita Mühendisliği Bölümü İleri Uzaktan Algılama Teknoloji Laboratuvarı Akdeniz Bölgesi'nde yaşanan orman yangınlarının etkilediği alanları taradı. Optik ve termal uydu görüntüleri aracılığıyla yapılan haritalandırma kapsamında bir dizi ayrıntı paylaşıldı.

GTÜ Harita Mühendisliği Bölümü'ndne gelen açıklamada, 28 Temmuz tarihinde başladığı belirtilen orman yangınının etkilediği alanların ve yangının en fazla hasar verdiği ilçede meydana gelen değişimlerin tespiti yapıldığı aktarıldı.

Türkiye Tarihindeki En Büyük Yangın Manavgat'ta: Ne Kadar Yandı?

Gerçekleştirilen analizlerde, yangından etkilenen alanlar yanma şiddeti derecelerine göre düşük, orta düşük, orta yüksek ve yüksek olarak sınıflandırılarak tematik yangın haritaları üretildi. Analizler sonucunda, Manavgat'ta 56 bin 663, Marmaris'te 12 bin 935, Bodrum'da 11 bin 898, Köyceğiz'de 1629 ve Gündoğmuş'ta 685 olmak üzere toplam 83 bin 810 hektarlık alanın yandığı ortaya kondu.

İleri Uzaktan Algılama Teknoloji Laboratuvarı tarafından yürütülen optik uydu verilerine dayalı analiz, yangının etkilediği bölgeyi haritalandırıdı. Türkiye'de hasar gören yangın bölgelerinin, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından servis edilen MODIS ile NOAA uydularından gelen görüntüler kullanılarak tespit edildiği de ifade edildi.

Harita Mühendisliği Uzaktan Algılama Anabilim Dalında görevli akademisyenler Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu, Prof. Dr. Umut Güneş Sefercik, Doç. Dr. İsmail Çölkesen, Dr. Arş. Gör. Hasan Tonbul ve Araştırma Görevlisi Muhammed Yusuf Öztürk'ten oluşan ekip tarafından gelen açıklama ise şu şekilde: